الصين تسجل إصابة بالطاعون.. والسلطات تصدر "التحذير الثالث"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت السلطات في مدينة "بيان نور" في منطقة منغوليا الداخلية الصينية تحذيراً، الأحد، وذلك بعد يوم واحد من إبلاغ مستشفى بحالة يشتبه بأن تكون طاعوناً دبلياً.



لجنة الصحة في المدينة أصدرت هذا التحذير من المستوى الثالث وهو ثاني أقل تحذير في نظام يتضمن 4 مستويات.

ويحظر هذا التحذير صيد أو أكل الحيوانات التي قد تحمل الطاعون ويطلب من الناس الإبلاغ عن أي حالات يشتبه بأنها طاعون أو ارتفاع في درجات الحرارة دون أسباب واضحة.

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ويأتي هذا التحذير بعد الإبلاغ عن 4 حالات إصابة بالطاعون في منغوليا الداخلية في نوفمبر/تشرين الثاني من بينها حالتا إصابة بالطاعون الرئوي وهو سلالة قاتلة من الطاعون.

والطاعون الدبلي الذي اشتهر في العصور الوسطى "بالموت الأسود" مرض شديد العدوى وغالباً ما يكون مميتاً وينتشر في الغالب عن طريق القوارض.

وحالات الطاعون مألوفة في الصين ولكن تفشي هذا المرض أصبح نادراً بشكل متزايد، وسجلت الصين 26 حالة إصابة و11 حالة وفاة خلال الفترة من 2009 إلى 2018.