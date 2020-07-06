خبيرة تغذية تكشف عن 17 سببًا لثبات الوزن في برامج التخسيس

يعاني بعض متبعي برامج إنقاص الوزن من ثبات أو استقرار أو توقف انخفاض أوزانهم حيث يسجل الميزان نفس الوزن بعد مرور شهر وأسبوعين من إتباع النظام الغذائي.
وذكرت خبيرة التغذية د.جيهان الدمرداش، 17 سببا لثبات الوزن أثناء الرجيم حيث يكون الجسم قد تعود على السعرات الحرارية الموجودة في النظام ويقوم بحرق الدهون ببطء في هذه الحالة يقوم الجسم بالاعتماد على مخزون الطاقة الموجودة في الجسم
وأوضحت الدمرداش أن أسباب ثبات الوزن وهي:
-أهمال وجبه الفطار
-الكافيين والإكثار من تناوله مثل القهوة و الشاي و النسكافيه
-حدوث إمساك أثناء الرجيم لعدم تناول خضراوات أو عدم شرب الماء
-خلل في الغدة الدرقية لذلك يجب عمل تحاليل قبل البدء في رالدايت
-زياده الكتلة العضلية بعد اتباع نظام غذائي صحي بعد تجربتك لأنظمه غير صحية قبله
-نقص فيتامين د
-تناول أدوية الحساسية أو الاكتئاب لإن بها كورتيزون مما يؤدي لزيادة وزن الجسم، وتخزين الماء و يمنع النزول في الوزن
-اضطرابات في الهضم و المعدة و حدوث انتفاخات
-النوم بعد تناول الوجبات مباشرة
-قلة شرب الماء
-فترة الدورة الشهرية عند النساء
-عدم الانتظام في مواعيد وجبات الدايت
-عدم تناول الخضراوات فالألياف تعمل على زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول كما تقلل من كمية السعرات الحرارية التي يمتصها الجسم
-قله ساعات النوم يؤدي إلي خفض معدل حرق الدهون وزيادة إفراز الهرمونات التي تشجع على فتح الشهية وتخزين الدهون
_تناول السكر بكثرة و الأملاح أيضا
- تناول العشاء في وقت متأخر
-عدم ممارسة الرياضة
ولفتت د.جيهان الدمرداش، إلى أن كسر ثبات الوزن يمكن تحقيقه بإتباع التعليمات التالية:
١-تغيير نوعية الغذاء فقد يكون الجسم تعود علي نوعية معينة من الغذاء
٢- استبدال أي مشروبات بالماء
٣-تقليل الملح والمخللات لأنه يسبب احتباس الماء بالجسم
٤- تغيير نوع التمارين و المدة بدل المشي، جري أو هروله و بدل نصف ساعة- ساعة
٥-خداع للجسم بتزويد السعرات وتقليلها، ولكن لا نزيد عن ٣٠٠ سعر حراري
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