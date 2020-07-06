تعرفي على أسباب الخلافات الزوجية وكيفية التحكم بها

لا تخلو العلاقات العاطفية من المشاكل والأخذ والرّد. لكن كثرة المشاكل تؤدّي في أغلب الأحيان إلى تدمير العلاقة وتراجع نسبة الحبّ بين الشريكين. تابعي أسباب الخلافات الزوجية وكيفية التحكم بها.

اسباب الخلافات الزوجية المستمرة

أسباب الخلافات الزوجية المستمرة كثيرة. وعلى كل زوجين التعرف عليها منعاً لتفاقم الاوضاع وبلوغها حد الانفصال.

-عدم القدرة على التفاهم وغياب الانسجام. وهو ما ينتج عن تناقض الطباع وعن عدم تمتع اي منهما بالإرادة التي تساعده على اخذ القرارات الصائبة وعلى التقرب من الآخر من اجل عيش حياة مستقرة الى جانبه.

- التوتر وما يفرضه من صعوبة في بناء علاقة سليمة بين الزوجين. ففي هذه الحالة لا يمكن اي منهما التفكير بطريقة هادئة واخذ القرارات الصحيحة وتصويب الاخطاء. ولهذا غالباً ما يتعامل كل منهما مع الآخر بطريقة عنيفة وبعيدة كل البعد عن المنطق.

- الغموض وعدم التعبير بصراحة عن الافكار والمشاعر. وهو ما يسبب غالباً سوء التفاهم بين الزوجين ويضعف قدرة كل منهما على الاستماع الى الآخر ويمنعه من فهم ما يريد. وفي هذا السياق لا يقوم اي منهما باستشارة الآخر في ما يتعلق بأي شأن من شؤون الحياة. وهو ما يساهم في زيادة اتساع المسافة الفاصلة بينهما.

الخلافات الزوجية الاكثر شيوعاً

ترتبط اسباب الخلافات الزوجية المستمرة ببعض العوامل الاساسية مثل المال وتربية الاولاد والعلاقة الحميمة وانشغال احد الطرفين الدائم.

المشاكل المالية

يعتبر المال من اساسيات الحياة الزوجبة لأنه يساعد على تأمين متطلبات الحياة اليومية اضافة الى حاجيات الابناء وطرق الترفيه وغيرها. ومن الممكن ان يكون هذا سبباً لحدوث الخلاف بين الزوجين وخصوصاً في حال مواجهة بعض المصاعب المادية والازمات الخانقة. وقد ينتج هذا عن عدم قدرة احد الطرفين على التعامل مع الشأن المالي بطريقة حكيمة وعن انفاقه من دون حساب. ومن اجل منع وقوع الخلاف على الزوجين ادارة المال عن طريق الحوار والتعاون.

تربية الابناء

تعتبر هذه القضية من ابرز الاسباب التي تؤدي الى حدوث الخلافات المتكررة بين الزوجين. فقد يرى احدهما ان طريقته في التعامل مع هؤلاء هي الافضل وان على الآخر ان يتخلى عن بعض الاساليب التي يعتمدها في تربيتهم. ومن الممكن ان يرتبط هذا ايضاً بالضغوط التي يفرضها وجود الابناء على مستوى الوقت والجهود التي يجب بذلها والمال الذي يجب تأمينه.

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غياب احد الزوجين الدائم

وغالباً ما يكون الزوج هو الطرف دائم الانشغال والغياب. وهذا يشعر الزوجة احياناً بالملل وعدم الرضى. ولهذا من الممكن ان تشكو ذلك عند عودته الى المنزل. وفي حال تكرار الشكوى قد تتحول الى سبب لانزعاج شريك الحياة والى مصدر للخلاف وخصوصاً اذا لم يكن بإمكانه تغيير ظروف عمله وشروطه. ولهذا عليه ان يحرص على تعويض هذا الغياب وخصوصاً في ايام الاجازات. كما عليه ان يبدي اهتمامه بشؤون اسرته من خلال سؤال الزوجة عنها عبر الهاتف خلال النهار او حين عودته الى المنزل مساء. ومن المفيد ان تعد الزوجة ايضاً له بعض المفاجآت مثل دعوته الى المطعم او الى اي مكان يمكنهما البقاء فيه بمفردهما لبعض الوقت.

الحياة الحميمة

تعتبر العلاقة الحميمة من اسباب الخلافات الزوجية المستمرة وخصوصاً في حال كان الطرفان لا يشعران بالرضى. وهذا ما يمكن ان يعمق الهوة ويؤدي الى اتساع المسافة الفاصلة بينهما. وتنتج هذه المشكلة عن اسباب مختلفة منها التوتر. ويعتبر الحوار والصراحة من افضل الطرق التي تساعد على حلها

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