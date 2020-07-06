شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تخصص 10ملايين دولار لدراسة آثار كورونا طويلة المدى على المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة البريطانية، أن بريطانيا ستدخل في دراسة جديدة لفحص الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا "كوفيد 19 "، على المرضى بقيمة" 10.49 مليون دولار"،وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.



الاثار الجانبية لفيروس كورونا

وقال التقرير، لقد لوحظ أن فيروس كورونا التاجي الجديد ، COVID-19 "" يسبب العديد من الآثار الصحية لبعض المرضى بما يتجاوز مشاكل الجهاز التنفسي الفورية، كما يأتي مع أشخاص مصابين آخرين بدون أعراض، موضحة بأن عمل الفيروس غير مفهوم تمامًا.

وأضاف، مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، "بينما نواصل معركتنا ضد وباء فيروس كورونا العالمي، نتعلم المزيد والمزيد عن تأثير المرض، ليس فقط على الصحة المباشرة، ولكن على الصحة البدنية، والعقلية على المدى الطويل أيضًا.

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وأشارت وزارة الصحة البريطانية، إلى أن 10 آلاف شخص سيشاركون في الدراسة التي تقودها جامعة ليستر، والمستشفيات في المدينة، حيث سيتم أخذ عينات من الرئة والدم للمرضى، وسيتم تقييمهم أيضًا عن طريق التصوير المتقدم، وسيتم استخدام النتائج لتطوير أشكال جديدة من العلاج الشخصي، يأتي ذلك في ظل ارتفاع إصابات فيروس كورونا لتصل الى حوالى 11.125 مليون على مستوى العالم.

وعلى صعيد آخر، أدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي في الولايات المتحدة، إلى الغاء احتفالات 4 يوليو، حيث يخشى خبراء الصحة من أن تتسبب حفلات الأعياد في زيادة أخرى في الإصابات التي قد تطغى على المستشفيات، بعد أن ألغت المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد عروض الألعاب النارية السنوية لتجنب تجمهر حشود كبيرة، أطلق العديد من الأمريكيين صواريخ زجاجة وشموع رومانية من الشوارع والساحات الخلفية في الضواحي للاحتفال بعيد الاستقلال.

وفي الأيام الأربعة الأولى من يوليو وحده، أبلغت 15 ولاية عن زيادة قياسية في الحالات الجديدة لفيروس كورونا COVID-19، التي أصابت ما يقرب من 3 ملايين أمريكي، وقتلت حوالي 130ألف، وفقًا لإحصاءات رويترز.