شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أعراض كورونا تستمر لأكثر من 100 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال العلماء يحاولون فك لغز فيروس كورونا، ومن بين ألغاز هذا الفيروس استمرار أعراض الفيروس لأكثر من 100 يوم عند بعض المرضى، ورأت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس التاجي قد يكون له أعراض طويلة الأمد، لكن لا يوجد شىء يمكن تأكيده بعد، وفقاً لموقع إنسايدر، وفي هذا الفيديو نتعرف على سبب استمرار الأعراض..

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