شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الممكن أن يساعدك الضحك الكثير على محاربة الأمراض والفيروسات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يعتقد الكثيرون أن الضحك من المشاعر العابرة التى نتعرض لها فى بعض الأحيان، وتذهب دون أن يكون لها أى تاثير، ولكن وفقا للأطباء والأبحاث فإن للضحك فوائد مذهلة على صحتك، فمن الممكن أن يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ويساعد على مقاومة الأمراض والفيروسات .

وحسب موقع gaiam فإن أحد أفضل المشاعر في العالم هو الضحك حيث إنه يجمع الناس ويقيم روابط مذهلة، كما أنه يحد من الحزن الشديد والتوتر الذى تشعر بها دائما ووفقا لـ الدكتور لي بيرك والدكتور ستانلي تان في جامعة لوما ليندا في كاليفورنيا، بحث هذان الطبيبان عن فوائد الضحك ووجدتا نتائج مذهلة وهى:

1:يخفض ضغط الدم

الأشخاص الذين يضحكون دائما اقل عرضة للاصابة بمرض الضغط المرتفع ، حيث ان الضحك يعمل على ضبط مستوى الضغط والحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

2: يقلل من مستويات هرمون التوتر

الضحك يعمل على تقليل مستوى هرمونات الإجهاد و قد يؤدي تقليل هرمونات الإجهاد إلى ارتفاع أداء الجهاز المناعي وتعزيز صحة الجسم.

3:يعزز عضلات البطن

من فوائد الضحك أنه يمكن أن يساعدك على تناغم عضلات بطن وتنشيط صحة الجسم وتمده بالنشاط والطاقة والحيوية .

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4: صحة القلب

يعتبر الضحك هو تمرين كبير لعضلة القلب، خاصة لأولئك غير القادرين على القيام بنشاط بدني آخر بسبب الإصابة أو المرض، إنه يضخ قلبك ويحرق كمية مماثلة من السعرات الحرارية لكل ساعة أثناء المشي بوتيرة بطيئة إلى معتدلة.

5:يعزز الخلايا التائية

الخلايا التائية هي خلايا جهاز مناعة متخصصة تنتظر فقط في الجسم لتنشيطها عندما تضحك ، تقوم بتنشيط الخلايا التائية التي تبدأ على الفور لمساعدتك في محاربة الامراض والفيروسات.

6: يحفز إطلاق الاندورفين

الإندورفين هي مسكنات الجسم الطبيعيةو بالضحك ، يمكنك إطلاق الإندورفين ، الذي يساعد في تخفيف الألم المزمن ويجعلك تشعر بالراحة في كل مكان.

7:ينتج شعور عام بالرفاهية

يمكن للضحك أن يزيد إحساسك العام بالرفاهية، و وجد الأطباء أن الأشخاص الذين لديهم نظرة إيجابية عن الحياة يميلون إلى محاربة الأمراض بشكل أفضل من الأشخاص الذين يميلون إلى أن يكونوا أكثر سلبية. لذا ابتسم واضحك .