شكرا لقرائتكم خبر عن مش أى حاجة تصدقيها..6 خرافات عن صحة الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "متحطيش كريم لو بشرتك دهنية وبلاش شيكولاتة عشان الدهون والحبوب"، هناك العديد من الخرافات والاساطير التى نسمعها دائما على البشرة ولا يعرف الكثيرون الحقيقة وما هى الكريمات المناسبة للبشرة وكيفية التعامل مع البشرة، وحسب ما ذكره موقع health فهناك العديد من الخرافات حول الجلد وهى:

1:هناك المئات من علاجات البشرة التي تدّعي أنها تساعدك على أن تبدو أصغر سنًا أو تبطئ عملية الشيخوخة لتقليل التجاعيد ، ولكن أفضل الطرق للحفاظ على التجاعيد هي استخدام واقي الشمس وعدم التدخين.

2.:" الصابون المضاد للبكتيريا هو الأفضل للحفاظ على نظافة بشرتك"، وهى من الخرافات التى نسمعها ، فالجلد عادة يحتوي على البكتيريا، ومن المستحيل إبقاء بشرتك خالية تمامًا من البكتيريا لأي فترة من الوقت.

3:"تناول الشوكولاته أو الأطعمة الدهنية يسبب البشرة الدهنية وحب الشباب"،الحقيقة هي أن مادة دهنية تسمى الزهم تسبب حب الشباب، و انها مصنوعة وتفرز من الجلد في الواقع ، لا يوجد دليل على أن أي طعام محدد يسبب حب الشباب.

Advertisements

4:يمكن أن يزيد قضاء الكثير من الوقت في الشمس أو في غرفة التسمير من خطر الإصابة بسرطان الجلد ، خاصة إذا لم يتم استخدام واقي الشمس، يرتبط خطر الإصابة بسرطان الجلد بالتعرض الكلي للشمس مدى الحياة وتكرار حروق الشمس، يمكن أن يؤدي الدباغة المفرطة أيضًا إلى تلف الجلد ، مما يؤدي إلى تجعده والشيخوخة قبل الأوان.

لكن تطوير سمرة خفيفة أو تدريجية من خلال التعرض المتكرر ، ولكن الحذر للشمس ليس خطيرًا. طالما أنك تتخذ احتياطات - مثل استخدام واقي من الشمس لا يقل عن 30 عامل حماية من الشمس ، وتطبيقه بشكل كامل وإعادة تطبيقه عند الضرورة ، وتجنب ذروة التعرض لأشعة الشمس .

5:" فيتامين E سيجعل الندوب تتلاشى"، هناك القليل من الأدلة لدعم هذا الادعاء، تحدث إلى جراحك أو طبيب الأمراض الجلدية إذا كانت لديك مخاوف بشأن ظهور ندبة، هناك العديد من الخيارات لتحسين مظهر الندبات ، بما في ذلك العلاج بالليزر.

6:" تدليك فروة الرأس يمكن أن يمنع الصلع"، ببساطة لا يوجد دليل على أن تدليك فروة الرأس يمنع الصلع ، ويغري كما يعتقد، إذا رأيت شيئًا غير عادي على بشرتك أو لديك مخاوف بشأن كيفية الحفاظ على صحة بشرتك ، فتحدث إلى طبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية.