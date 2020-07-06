كورونا حول العالم.. إصابة وزيرة صحة وانخفاض في الصين وتحذير من الهواء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 536 ألفا و877 شخصا على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الإثنين، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 11 مليونا و563 ألفا و243 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 6 ملايين و538 ألفا و502 مصاب، حتى الساعة السابعة صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

الهند تحتل المركز الثالث

أظهرت أحدث بيانات تسجيل الهند نحو 700 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لتتفوق بذلك على روسيا كثالث أكبر دول العالم في عدد حالات الإصابة بالوباء.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الهندية، الإثنين، إلى تسجيل أكثر من 23 ألف حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتراجع طفيف عن الزيادة القياسية التي تم تسجيلها يوم الأحد وبلغت نحو 25 ألف حالة.

وسجلت نحو 20 ألف حالة وفاة في الهند منذ اكتشاف أول حالة هناك في يناير/كانون الثاني.

وتعد الهند الآن ثالث أكثر دول العالم تضررا من كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وشهدت الهند عددا من حالات الإصابة يزيد 8 مرات عن الصين التي تماثلها في عدد السكان والتي نشأ فيها الفيروس أواخر العام الماضي.

وقال المسؤولون إنهم ألغوا قرارا بإعادة فتح تاج محل، أشهر أماكن الجذب السياحي بالهند، في مدينة أجرا الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب شرقي نيودلهي، الإثنين، بعد سلسلة من حالات الإصابة الجديدة في المنطقة.

4 إصابات في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الإثنين، إنه تم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي في 8 يوليو/تموز نزولاً من 8 حالات قبل يوم.

وأضافت اللجنة في بيان أن ثلاثاً من الحالات الجديدة واردة من الخارج في حين سجلت العاصمة بكين حالة إصابة جديدة واحدة، ولا توجد حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين 11 حالة إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض بزيادة عن 7 حالات قبل يوم.

وأضافت اللجنة أنه بحلول 5 يوليو/تموز بلغ مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي 83557 حالة.

وما زال عدد حالات الوفاة بكورونا في الصين يبلغ 4634 حالة كما هو دون تغيير منذ منتصف مايو/أيار.

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إصابة وزيرة الصحة في بوليفيا

قالت وزارة الصحة في بوليفيا، الأحد، إن الوزيرة ماريا روكا أصيبت بفيروس كورونا وإن حالتها مستقرة وذلك في ظل ارتفاع حاد في عدد الإصابات بالبلد الواقع بأمريكا الجنوبية.

وسجلت بوليفيا التي يقطنها 11.5 مليون نسمة نحو 38 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس و1378 وفاة.

وأصبحت أمريكا اللاتينية بؤرة الوباء حاليا، إذ تشهد البرازيل وتشيلي والمكسيك وبيرو على وجه الخصوص ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات كما ارتفعت الإصابات في الأرجنتين وبوليفيا في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الرئيسة المؤقتة للبلاد جنين أنييس في تغريدة على "تويتر": "تتواصل الحرب على الفيروس بلا هوادة وأتمنى للوزيرة التعافي سريعا للانضمام إلى هذه المعركة من أجل صحة أبناء بوليفيا".

26 ألف إصابة جديدة في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، تسجيل 26051 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 602 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت أكثر من 1.6 مليون حالة إصابة منذ بدء الجائحة مع وفاة 64867 شخصا في المجمل.

الهواء ينقل الفيروس

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، السبت، أن مئات العلماء يقولون إنهم خلصوا إلى أدلة تفيد بأن فيروس كورونا المستجد في الجسيمات الأصغر بالهواء يمكنه أن يصيب البشر، مضيفة أنهم يدعون منظمة الصحة العالمية إلى مراجعة إرشاداتها.

وقالت منظمة الصحة إن الفيروس ينتقل في الأساس من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ الصغير الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب عند التحدث أو السعال أو العطس.

وذكرت الصحيفة أن 239 عالما من 32 دولة قدموا في خطاب مفتوح للمنظمة يعتزمون نشره في دورية علمية الأسبوع المقبل أدلة تظهر أن الجسيمات الصغيرة من الفيروس قادرة على إصابة الإنسان.

وقال العلماء إن الهواء يحمل الفيروس وينقل العدوى للإنسان عند استنشاقه سواء حملته قطرات رذاذ كبيرة تنتقل بسرعة في الهواء بعد العطس أو قطرات أصغر كثيرا تطير حتى آخر نقطة داخل غرفة.

لكن المنظمة قالت إن الدلائل على أنه يمكن للفيروس أن ينتقل عبر الهواء ليست مقنعة.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن الدكتورة بينيديتا ألجرانزي الرئيسة التقنية للوقاية من العدوى في المنظمة قولها "في الشهرين الماضيين على وجه الخصوص أكدنا مرارا أننا نعتبر انتقال العدوى عبر الهواء أمرا ممكنا لكن ذلك غير مدعوم بالتأكيد بأدلة ملموسة أو حتى واضحة".