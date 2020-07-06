6 طرق لاستخدام القهوة في روتين العناية بالجمال من الشعر وحتى القدم

قد يتعجب البعض عندما يعرف فوائد القهوة في العناية بالبشرة والشعر ، لكن الحقيقة أن القهوة تستحق أن تكون جزءا من روتينك الصباحي ، لأن فوائدها لا تتوقف على كونها مشروب يمكننا اللجوء إليه للحصول على الطاقة أو الاستيقاظ، ولكن أيضًا في له فوائد كثيرة لطقوس جمالك المعتادة.

تلعب حبوب البن أو القهوة المطحونة دورًا مهمًا في العناية بالشعر والوجه والعناية بالقدم وحتى علاج السيلوليت، وإليك أبرز فوائد القهوة والتى تشجعك على الاعتماد عليها فى روتين جمالك ، وفقا لتقرير منشور على bonjour.

العيون المنتفخة

إذا استيقظت يوما ، ووجدت انتفاخ في عينيكِ أو هالات سوداء تحت العين ، يمكن أن تساعدك القهوة في معالجة ذلك، يمكن عمل ماسك لعينيكِ بحبوب البن أو القهوة لمدة 20 دقيقة ، قبل غسلها بالماء البارد ، وسيقلل ذلك من الانتفاخ والهالات.

تقليل السيلوليت

يمكن أن يساعد التقشير الذي يحتوي أيضًا على حبوب القهوة في تقليل السيلوليت. بالإضافة إلى تدليك الجسم حيث يساعد على تدفق الدم وشد الجلد.

تعزيز صبغة الشعر البني

يساعد استخدام القليل من ملاعق القهوة المطحونة على إبراز لون شعرك البني ، اتركيه لمدة 5 دقائق ، قبل شطفه، بعد التجفيف ستتمكنى من ملاحظة الفرق.

التقشير

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ليس سراً أن العناية والتقشير المناسبين يجب أن يكونا جزءًا من طقوسك الجمالية ، ويمكن أن تكون القهوة إضافة رائعة للفرك أو المقشر لأن حمض الكافيين الموجود داخل القهوة يحفز إنتاج الكولاجين وهو أمر مهم لصحة بشرتك.

قناع الوجه

مع قناع الوجه الذي يحتوي على القهوة ، ستحصلين على مظهر جديد ومريح. اصنعى قناعك بخلط ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع ملعقة كبيرة من القهوة ، ثم وضعه على وجه نظيف لمدة 15 دقيقة.

العناية بالأقدام

الجلد السميك والجلد الخشن عند اللمس يحفزنا على اتباع روتين ينعم أقدامنا ويجعلها ناعمة، يمكن أن تساعدنا القهوة على ذلك من خلال خلط كوب واحد من زيت جوز الهند مع نصف فنجان قهوة وملعقتين صغيرتين من خلاصة الفانيليا.

امزجي جميع المكونات واتركها جانبا، وانقعي قدميك في الماء الدافئ لمدة 10 دقائق ، ثم ضعي المقشر الذي صنعتيه على قدميك بحركة دائرية ، واغسلي قدميك مرة أخرى في ماء دافئ وجففيهما أخيرًا بمنشفة

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