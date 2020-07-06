شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تورم البطن وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التورم البطني هو أي انتفاخ أو تضخم في المنطقة الواقعة بين الصدر والبطن، وتتكون هذه المنطقة من العديد من الأعضاء، بما في ذلك المعدة والأمعاء والكبد والمرارة والبنكرياس والعديد من الأوعية الدموية وقد يكون عرضا لأمراض عديدة، من خلال مجموعة من الأسئلة والأجوبة نتعرف على الأمراض التي تسبب التورم البطني، بحسب موقع "healthdirect".

س: ما هو التورم البطني؟

التورم البطني عرضًا شائعًا لمجموعة متنوعة من الأمراض والاضطرابات والحالات الخفيفة إلى الخطيرة، مثل حصوات المرارة والإفراط في تناول الطعام والتسمم الغذائي والتهاب البنكرياس وأمراض الكبد والحمل.

قد يكون تورم البطن معممًا ، ويحدث في جميع أنحاء البطن ، أو قد يكون موجودًا في منطقة صغيرة من البطن، تسمى كتلة البطن.

اعتمادًا على السبب ، يمكن أن يستمر تورم البطن لفترة وجيزة، مثل بعد الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يحدث التورم البطني أيضًا على مدى فترة أطول من الوقت ، مثل عندما يكون بسبب السمنة أو الاستسقاء.

يمكن أن يتراوح التورم البطني في شدته من الانتفاخ الخفيف إلى انتفاخ البطن الشديد الذي يمكن أن يتداخل مع التنفس والعمليات والوظائف الجسدية الأخرى.

س: ما الأعراض الأخرى التي قد تحدث مع تورم البطن؟

قد يكون التورم البطني مصحوبًا بأعراض أخرى، اعتمادًا على المرض الأساسي أو الاضطراب أو الحالة.

-وجع بطن

-التجشؤ

-تغير في عادات الأمعاء

-إسهال

-انتفاخ

-غازات

-عسر الهضم

-غثيان

-ضعف الشهية

-التقيؤ

-سهولة النزيف أو الكدمات

-إعياء

-حمى

-اعراض تشبه اعراض الانفلونزا

-غياب الدورة الشهرية

-جلد شاحب

س: ما الذي يسبب تورم البطن؟

تورم البطن له العديد من الأسباب الكامنة المحتملة تشمل الحالات العامة التي يمكن أن تسبب تورم البطن العدوى ، والأورام الخبيثة ، والالتهابات ، والصدمات ، والانسداد وغيرها من العمليات غير الطبيعية.

يمكن أن ينتج التورم البطني عن أمراض الجهاز الهضمي أو الجهاز الهضمي أو بسبب حالات أخرى من أنظمة الجسم ، مثل الغدد الصماء والجهاز العصبي والتناسلي والجهاز البولي.

أسباب الجهاز الهضمي لتورم البطن

Advertisements

قد يصاحب التورم البطني حالات أخرى تؤثر على الجهاز الهضمي بما في ذلك:

-التهاب الزائدة الدودية

-مرض الاضطرابات الهضمية

-سرطان القولون والمستقيم وسرطان البنكرياس

-التهاب الرتج

-تسمم غذائي

-التهاب المعدة

-مرض التهاب الأمعاء (داء كرون ، التهاب القولون التقرحي)

-متلازمة القولون العصبي

-عدم تحمل اللاكتوز وغيره من عدم تحمل الطعام

-أمراض الكبد (التهاب الكبد وتليف الكبد وفشل الكبد)

-الإفراط في تناول الطعام

-التهاب البنكرياس

-التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي

أسباب أخرى لتورم البطن

يمكن أن يحدث تورم البطن أيضًا بسبب مشاكل في أجهزة الجسم بخلاف الجهاز الهضمي بما في ذلك:

-ورم أو كتلة في البطن

-المراحل المتقدمة من بعض أنواع السرطان ، مثل سرطان الغدد الليمفاوية والثدي والقولون والمعدة أو سرطان المبيض

-استسقاء

-كيس المبيض

-الحمل

-ابتلاع الهواء

-الأورام الليفية الرحمية

-زيادة الوزن