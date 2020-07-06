4 معتقدات خاطئة يتبعها من لا يحبون ارتداء الكمامة وتصحيحها بالأدلة العلمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصي العديد من البلدان حول العالم بارتداء الأقنعة في الأماكن العامة كجزء من استراتيجيتها للحد من وباء كورونا، لكن هناك عدد من الأشخاص بالعالم لا يرتدون الكمامات ويعتقدون أنها ليست هامة وأطلق على هؤلاء الأشخاص اسم " Anti-maskers" في هذا التقرير نتعرف على الأدلة العلمية التي تؤكد أهمية ارتداء الكمامة وأسباب عدم ارتداء بعض الأشخاص لأقنعة الوجه.

4 معتقدات خاطئة يدعيها من لا يحبون ارتداء الكمامة

لا تقدم الأقنعة أي حماية لمن يرتديها

يرى الأشخاص الذين يهاجمون ارتداء الكمامة أن الأقنعة ليست وسيلة فعالة للحماية من الفيروس التاجي الجديد ولا يمكنها منع شخص من الإصابة.

التصحيح بالدليل العلمي: يهدف ارتداء الكمامة إلى إيقاف الأشخاص المصابين بعدوى كورونا الذين لا يعانون من الأعراض أو لديهم أعراض خفيفة من نقل الفيروس ويشير الخبراء إلى هذا على أنه التحكم في مصدر نقل العدوى.

بدلاً من حماية مرتديها، يسعى التحكم في المصدر إلى منع إطلاق قطرات محملة بالفيروسات في الهواء الذي يحيط بالشخص الذي يرتدي القناع.

وقد أظهرت العديد من الأوراق البحثية أن أغطية الوجه البسيطة يمكن أن تقلل من عدد القطرات، وربما بعض الهباء الجوي، إلى حد ما.

قلة الأدلة العلمية

أعربت البروفيسور تريشا جرينهالج من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة عن دعمها لاستخدام أقنعة الوجه في العديد من المجلات البحثية البارزة، مثل The BMJ.

وكتبت مؤخرًا في مجلة Clinical: "إن الحجة القائلة بأنه لا ينبغي أن نوصي بتغطية الوجه لأنه لا توجد تجارب منشورة أو أبحاث بأهميتها بشأن مكافحة العدوى بشكل عام وكوفيد 19 على وجه الخصوص خاطئة".

وأضافت "تشير النماذج الرياضية إلى أن تغطية الوجه قد تكون فعالة بنسبة 60٪ في منع انتقال الفيروس ويقلل العدد الإجمالي للحالات في السكان بمرور الوقت.

أظهرت إحدى الدراسات الحديثة في BMJ Global Health أن أقنعة الوجه كانت "فعالة بنسبة 79٪ في الحد من انتقال العدوى إذا ارتداها المصاب بـ COVID-19 قبل ظهور الأعراض عليه."

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الرأي الثالث: قد تزيد الأقنعة من خطر العدوى

يرى البعض أنه يمكن أن تصبح الأقنعة ملوثة بسرعة كبيرة، وفي كل مرة يتنفس مرتديها ، يستنشقون الملوثات

الرد العلمي:

يمكن أن تكون الأقنعة مصدرًا للعدوى للشخص الذي يرتديها، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

أظهرت دراسة أجريت عام 2017 شملت 16 متخصصًا في الرعاية الصحية أن التلوث الذاتي كان شائعًا عندما كان المتطوعون يرتدون معدات الحماية الشخصية من الدرجة الطبية ويزيلونها.

وأوصي مركز السيطرة على الأمراض بأن الناس لا يلمسون غطاء وجههم أثناء ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة وأن يغسلوا أيديهم إذا قاموا بذلك عن طريق الخطأ.

تمنع الأقنعة الطبية الكائنات الحية الدقيقة من الوصول إلى أنف وفم مرتديها ليس من الواضح ما إذا كان هذا ينطبق على أغطية الوجه القماش أيضًا.

في دراسة حديثة ، والتي لم تخضع حتى الآن لمراجعة الأقران ، اختبر الباحثون أنسجة مختلفة لمعرفة عدد القطرات المختلفة الحجم التي ستمر بها.

وجدنا أن معظم الأقمشة المنزلية تحجب القطرات بشكل كبير ، حتى كطبقة واحدة. باستخدام طبقتين ، يمكن أن يصل أداء الحجب إلى أداء القناع الجراحي دون التأثير على التهوية بشكل كبير.

قد تضر الأقنعة مرتديها

يرى البعض أن الأقنعة تحد من تناول الأكسجين وتزيد من ثاني أكسيد الكربون، وتزيد من خطر التسمم بثاني أكسيد الكربون

التصحيح: التسمم بثاني أكسيد الكربون نادر جدًا ، ويربطه الخبراء في الغالب بالحوادث التي تحدث في الأماكن الضيقة.