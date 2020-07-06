ميغان ماركل دوقة ساسيكس تُخطط لإنتاج أفلام وبرامج تلفزيونية ورسوم متحركة

اضطرت ميغان ماركل "Meghan Markle" دوقة ساسيكس وزوجة الأمير هاري "Prince Harry" للتخلي عن حياتها المهنية كممثلة مبكرا، للزواج من الأمير هاري، ولكن يبدو أنها لم تتخلى تماما عن أحلامها بالعمل في المجال الفني، حيث كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلا عن مصدر مطلع أن ميغان والأمير هاري يخططان لإنتاج أفلام وبرامج تلفزيونية وكذلك أفلام رسوم متحركة تحت مظلة مؤسستهما الخيرية الجديدة التي اختارا لها اسم " Archewell".

طبقا لما نشرته الصحيفة، فإن الأمير هاري وزوجته ميغان دوقة ساسيكس يخططان لأن تكون مؤسسة " Archewell" علامة تجارية مميزة لهما أيضا، تتضمن مجموعة واسعة من المشاريع الخيرية والتجارية، وقاما بالفعل بتسجيل الاسم كعلامة تجارية لنطلق واسع من المشاريع تتضمن تقديم محتوى ترفيه رقمي وحتى توفير مواد ومحتوى خاص بمجال اللياقة البدنية والتغذية والصحة العامة والصحة النفسية، المصدر تحدث عن ذلك في حوار له مع الصحيفة وقال: "مؤسسة Archewell ستكون ضخمة للغاية، وميغان وهاري سيستخدمان المؤسسة لدعم مشاريعهما والعديد من القضايا الخيرية والإنسانية التي يدعماها".

تعطل تسجيل Archewell كعلامة تجارية خاصة

يأتي ذلك بعد أن كشفت تقارير جديدة عن تقديم الزوجين ساسيكس لوثائق رسمية في الولايات المتحدة في الشهر الماضي، لتسجيل اسم Archewell كعلامة تجارية خاصة بهما، إلا أن الأوراق أعيدت لهما مرة أخرى للمراجعة، بعد أن صنفها مكتب تسجيل براءات الاختراعات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة بأنها "تتسم بالغموض وتفتقر للتحديد"، إلى جانب وقوعهما في خطأ آخر وهو عدم استكمال البيانات الخاصة باستمارة الطلب المقدمة إلى مكتب تسجيل براءات الاختراعات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة، بالتزامن مع ذلك كشفت تقارير أخرى عن أن مؤسسة Archewell لن تطلق رسميا قبل العام المقبل بسبب تعطل خطط إطلاقها في ظل أزمة تفشي جائحة كورونا.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

هارى وميغان يتخلّيان عن محامى الملكة ويستعينان بشركة جديدة

الأمير تشارلز توقع المشاكل في المستقبل عند انضمام ميغان ماركل للعائلة