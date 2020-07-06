شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر استخدام فرشاة الأسنان من شخص لآخر على صحة جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "عدم استخدام الادوات الشخصية من شخص لاخر"، هى النصيحة التى نسمعها دائما، وذلك لعدم انتقال الأمراض والفيروسات وخصوصا ماكينة الحلاقة وامشاط الشعر وفرشاة الأسنان وهى الاكثر خطرا بينهم، وحسب ما ذكره موقع dentalproductsreport فإن هناك مخاطر عديدة يسببها استخدام فرش الاسنان من شخص لآخر.

وتقول الدكتورة ساندا مولدوفان ، أخصائية تغذية وتخصص في علاج اللثة إن استخدام فرشاة الأسنان من شخص لآخر فكرة سيئة على الكثير من المستويات المختلفة من حيث الصحة ، ففمك هو بوابة صحتك". "لسوء الحظ ، عندما تشارك فرشاة أسنان ، فإنك تفتح هذه البوابة للعديد من المشاكل التي من الأفضل أن تتجنبها"، ومن المشاكل التى تتعرض لها:

1:نزيف اللثة، يمكن لفرشاة الأسنان أن تنشر الأمراض المنقولة بالدم بسهولة،عندما ينظف بعض الناس ، تنزف لثتهم". "يمكن أن يؤدي ذلك إلى التعرض للبكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تدخل في مجرى الدم، يمكن أن تحتوي فرشاة الأسنان على المكورات العقدية المتحولة نفس البكتيريا المسؤولة عن عدوى MRSA والبكتيريا آكلة اللحم وتسوس الأسنان.

2:جزيئات الطعام، يمكن لفرشاة الأسنان أن تعرضك لما يأكله شخص آخر وتزيد من خطر الاصابة بالجراثيم والفيروسات.

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3:الفيروسات، يمكن أن تنتشر الفيروسات مثل الهربس البسيط من النوع الأول باستخدام فرشاة الأسنان، هذا هو نفس الفيروس المسؤول عن الهربس الفموي والأعضاء التناسلية. فيروس آخر يمكن أن ينتشر بمشاركة فرشاة الأسنان هو فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ويرتبط هذا الفيروس بسرطانات المريء والفم وعنق الرحم.

4:الفطريات، ربما لا تفكر في فرشاة الأسنان كطبق بتري محتمل ، ولكن الفطريات مثل المبيضات (الفطريات المسؤولة عن طفح الحفاضات وعدوى الخميرة) يمكن أن تعيش على فرشاة الأسنان.

5:أمراض اللثة، يمكن أن تنتشر واحدة من أكثر التهابات الفم الشائعة التهاب اللثة ، عن طريق فرشاة الأسنان، يقول مولدوفان إن هناك الكثير من الآثار المترتبة على ذلك ، مثل فقدان الأسنان المحتمل.

وتقول: "في هذه الحالة إنها ليست مجرد مشكلة تقتصر على الفم، يمكن أن يؤثر مرض اللثة على الجسم كله، يقول مولدوفان أن العديد من المشاكل الكامنة في تلك الشعيرات هي أيضًا أسباب جيدة للتخلص بانتظام من فرشاة الأسنان واستبدالها بأخرى جديدة.