شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات بلاش منها لو ظهرت عليك أعراض البرد والأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لوعندك نزلة برد وانفلونزا كتر من الليمون وشوربة الفراخ"، هى الجملة التى نسمعها دائما عند التعرض لنزلات البرد والأنفلونزا حيث تحتوى هذه الاطعمة على نسبة عالية من فيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة المناعة وتساعد على الشفاء.

ومثلما يوجد أطعمة للمناعة وعلاج نزلات البرد هناك بعض الاطعمة التى ينصح بتجنبها فى حالة ظهور اعراض البرد والانفلونزا وحسب ما ذكره موقع eatthis فهى:

1:الحلويات

ينصح بتجنب الاطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات والحلويات، حيث اثبتت بعض الدراسات أن السكر يسبب الالتهابات ويؤثر على المناعة.

2: الفراولة

تحتوى على مواد تحريضية للهيستامين ويمكن أن يتسبب المخاط الذي يعمل بالهيستامين في الشعور بعدم الراحة في منطقة الأنف ، لذلك ينصح بتجنبها وتناول الفواكه الاخرى مثل البرتقال واليوسفى.

Advertisements

3:الحليب

الحليب هو طعام آخر يجب الابتعاد عنه عندما تشعر بنزلات البرد والانفلونزا، يمكن لمنتجات الألبان أن تزيد من اعراض السعال والعطس وتحفز المخاط.

4:الجبنة

ينصح بتجنب تناول الجبنة فى حالة الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا لانها تزيد من الالتهابات واعراض البرد.

5:الايس كريم

يزيد الايس كريم من أعراض الاصابة بالتهاب الحلق ونزلات البرد ويزيد من السعال والعطس.

6:الفلفل الحار

تناول الفلفل الحار يزيد من خطر الاصابة باعراض البرد وسيلان الأنف ، لذلك ينصح بتجنبه أثناء الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا.

7:الكاليمارى

سيزيد الكاليمارى من كمية الهيستامين التي يتم إنتاجها في جسمك ، مما يؤثر على جيوب الأنفية والالتهابات ويزيد من الشعور بالتعب واعراض البرد.

8:الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من السكر ، مما قد يؤدي إلى الالتهاب ويقلل من كفاءة استجابة الجهاز المناعي للمرض.