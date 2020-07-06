شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من الديدان المعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الديدان المعوية هي طفيليات معوية تدخل معدتك وتسبب عدم الراحة، وفي معظم الحالات ، يمكن علاجها بسهولة بالأدوية وقد لا تتطلب علاجًا معقدًا.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية ، فهى مشكلة شائعة ويتعامل حوالي 10 ٪ من سكان العالم مع هذه الديدان الطفيلية.

أسباب الديدان المعويةتُعرف هذه الطفيليات المعوية أيضًا بالديدان الطفيلية، ووفقا لتقرير موقع " onlymyheakth" هي بشكل رئيسي من نوعين: الديدان المستديرة (الديدان الخطافية والديدان الدبوسية) والديدان المفلطحة مثل (الديدان والديدان الشريطية). ومع ذلك ، فإن الأسباب هي نفسها التي تشمل:

استهلاك الطعام أو الماء الملوث.

استهلاك اللحوم غير المطبوخة جيدا.ً

التعرض للتربة الملوثة أو البراز.

سوء النظافة.

بعد تناول المادة الملوثة ، تنتقل هذه الديدان إلى الأمعاء وتتكاثر، ولن تتسبب دودة واحدة في إلحاق ضرر كبير ولكن عندما تنمو ، فإنها تتسبب في مشاكل معوية.

أعراض الطفيليات المعوية

بعض الأعراض التي قد تواجهها:

إسهال

إمساك

وجع بطن

الغاز

التقيؤ

فقدان الوزن المفاجئ

في بعض الحالات ، قد يعاني الشخص أيضًا من الزحار حيث يحتوي البراز على المخاط والدم، حيث أنه تم أيضًا تحديد بعض الحالات التي لا يظهر فيها الشخص أي أعراض وتكون الديدان موجودة لسنوات، وهذا يعني أن الأعراض قد لا تكون هي نفسها.

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من هم عرضة لخطر الإصابة بالديدان المعوية؟ من هم عرضة لخطر الإصابة بالديدان المعوية؟ من المحتمل جدًا أن يصاب الأطفال بالديدان لأنهم أكثر عرضة للتربة حيث توجد هذه الديدان بشكل كبير. قد يضع الأطفال أيديهم القذرة في الفم مما يسهل دخول الدودة إلى الجسم.

كبار السن الذين لديهم جهاز مناعة لمدة أسبوع معرضون أيضًا لمخاطر أكبر، بما أن أجسامهم ليس لديها دفاع قوي ضد هذه الديدان المعادية.

الأشخاص الذين يعيشون في مناطق بها إمدادات مياه ملوثة وسوء الصرف الصحي معرضون أيضًا لهذه الديدان الطفيلية.

طرق علاج الديدان المعويةفي معظم الحالات ، يتم التخلص من هذه الديدان من نظام الجسم بمفردها بعد فترة زمنية معينة، ويحدث هذا إلى حد كبير في الأشخاص الذين يتمتعون بمناعة أقوى ونمط حياة نظيف ، وقد تمر مع البراز دون التسبب في مضاعفات. طرق علاج الديدان المعويةفي معظم الحالات ، يتم التخلص من هذه الديدان من نظام الجسم بمفردها بعد فترة زمنية معينة، ويحدث هذا إلى حد كبير في الأشخاص الذين يتمتعون بمناعة أقوى ونمط حياة نظيف ، وقد تمر مع البراز دون التسبب في مضاعفات.

في بعض الأحيان ، قد يساعد تناول الأدوية المضادة للطفيليات في طردهم، وإذا رأيت هذه الأعراض المذكورة أدناه ، يجب عليك استشارة الطبيب:

التقيؤ يوميًا

الحمى مع الجفاف والتعب

مرر الدم والمخاط في البراز

يقوم الطبيب بعد ذلك بتحديد نوع الطفيلي وتقديم العلاج المناسب، وهذه تحتاج إلى علاج وإلا قد تتسبب في انسداد معوي وفقر الدم والعدوى، ولكن الديدان المعوية ضارة للغاية للنساء الحوامل والأجنة.





نصائح لمنع الديدان المعويةحافظ على ممارسات النظافة الجيدة.

اشرب الماء النظيف وتناول الطعام الصحي.

تجنب تناول اللحوم غير المطبوخة أو غير المطبوخة جيدًا.

اغسل جميع الخضروات والفواكه بشكل صحيح.

ابتعد عن الأسطح الملوثة.