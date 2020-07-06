فوائد الشاى الأخضر على صحة الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشاى الأخضر واحد من أبرز أنواع الأعشاب الطبيعية التى ينصح بتناولها دائما لفوائده المذهلة على صحة الجسم، حيث يحتوى الشاى الأخضر على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد تناول الشاى الأخضر على الصحة هو:

فوائد تناول الشاى الأخضر

1:يساعد تناول الشاى الأخضر على انقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة به، حيث يعمل البوليفينول الموجود في الشاي الأخضر على تكثيف مستويات أكسدة الدهون وانقاص الوزن.

2:يحتوى الشاى الأخضر على كمية عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والوقاية من الامراض والالتهابات التى تؤثر على الجهاز العصبى وتسبب الخلل.

3:يحتوى الشاى الأخضر على بعض الخصائص التى تعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم والوقاية من المشاكل التى يتعرض لها مرضى السكر.

4:يحتوى الشاى الأخر على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة.

5:يحتوى الشاى الأخضر على بعض العناصر التى تعزز صحة الدماغ وتحد من خطر الاصابة بالزهايمر والخرف وامراض الشيخوخة.

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6:تناول الشاى الأخضر يساعد على القضاء على رائحة الفم الكريهة نظرا لما يحتوى من عناصر وخصائص ذات روايح طيبة.

7:يحتوى الشاى الأخضر على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات.

8:من أبرز الطرق الطبيعية التى تساعد على تعزيز الصحة النفسية والتخلص من الاكتئاب والتوتر ، نظرا لما يحتويه من خصائص تساعد على الاسترخاء والهدوء.

9:يحتوى الشاى الأخضر على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقايته من الفيروسات والعدوى.

10:يساعد فى علاج التهاب اللثة وتسوس الاسنان.