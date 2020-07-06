صحة ورشاقة

هل تدريب المثانة عند السيدات يساعد فى علاج سلس البول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلس البول من المشاكل الصحية التى يتعرض لها البعض وتسبب الإزعاج والإحراج وهو عبارة عن فقدان السيطرة على البول، قد يكون ذلك نتيجة ضعف عضلات المسالك البولية والاعصاب التى تتحكم فى الجهاز البولى، وتسأل العديد من السيدات هل من الممكن تدريب المثانة لعلاج سلس البول ؟

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وحسب ما ذكره موقع هارفارد هيلث، من الممكن تدريب المثانة لعلاج سلسل البول ، فقد تستفيد بعض النساء اللاتي يعانين من تكرار البول والمثانة المفرطة من تدريب المثانة. الفكرة وراء تدريب المثانة هي تعليم جسمك الاستجابة بشكل أفضل لإشارات المثانة.

تعتاد بعض النساء على إفراغ المثانة قبل أن تمتلئ ، الأمر الذي يمكن أن يجعل جسمك يبدأ في إرسال تنبيهات سابقة لأوانها للتبول قبل أن تحتاج حقًا للقيام بذلك، يسعى تدريب المثانة إلى القضاء على هذه الإشارات المعطوبة من خلال تشجيع النساء على التبول وفقًا لجدول زمني ، وإعادة تدريب الجسم بشكل أساسي لخفض تردد البول.

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 قد يوصي طبيبك بتدريب المثانة بمفردك أو بالاشتراك مع علاجات أخرى، وجدت إحدى الدراسات أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 55 عامًا وأكثر ممن شاركوا في تدريب المثانة لمدة ستة أسابيع قللوا من تسرب البول إلى النصف عند مقارنته بالنساء اللواتي لم يقمن بتدريب المثانة.

اذا كنت ترغبين فى تجربتها ، ابدأى  برسم عدد مرات التبول وحاول زيادة تلك الفترات ببطء بزيادات 15 دقيقة بمرور الوقت، يمكن أن يساعدك توثيق جهودك في دفتر اليومية على معرفة ما إذا كنت تحرز تقدمًا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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