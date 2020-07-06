كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يوليو 2020 01:17 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تتشكل الحصوات في الكلى نتيجة أسباب عديدة، وتُسبب أحجامها المختلفة آلاما شديدة نتيجة مرورها عبر المسالك البولية والمثانة.

ويقول طبيب المسالك البولية في مستشفى ووكهاردت، بمومباي في الهند، الدكتور يشانج كاماث، إن ”متوسط عمر تشكل حصى الكلى لدى الرجال والنساء على حد سواء يتراوح بين 20 إلى 40 سنة“.

وأضاف كاماث وفق موقع ”health shots“، أن ”الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والذين يتناولون كميات كبيرة من الملح، هم أكثر عرضة للحصول على حصى الكلى“.

وهنا يشرح كاماث، عن 8 أعراض مزعجة تنذر بالإصابة بحصى الكلى يجب الانتباه إليها، وهي:

ألم في الظهر

هذا هو العرض الأكثر شيوعا للمرضى المصابين بحصى الكلى، إذ يتم الشعور بألم في الظهر أو الجانب أو منطقة البطن في البداية وينمو مع الوقت.

يقول الدكتور يشانج كاماث، إنه ”عندما تتشكل الحصى الكلوية في مكان ما في الرحم أو المثانة، فإنها تسبب ألما لا يطاق وحوالي 90٪ من الناس يعانون من ذلك“.

ويضيف: ”الأسطورة الأخرى التي يعرفها الناس هي أن الحصاة الأكبر تسبب مزيدا من الألم، لكن الحقيقة هي أنه إذا كان الحجم أصغر، كان الألم أكبر“.

شعور بالحاجة الماسة للتبول

عادة ما يشعر الأشخاص بالحاجة الماسة إلى التبول، بسبب تشكل حصى الكلى، حيث يصحب ذلك الشعور بالألم والحرقة.

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دم في البول

على الرغم من أنه نادر للغاية، لكن لا ينكر كاماث، أنه ”من الممكن ظهور هذا العرض في بعض الحالات، إذ يظهر لون وردي أو بني أو أحمر اللون في مثل هذه الحالات“.

ومن الممكن أن تتسبب الحصى في إصابة الكلية مما قد يؤدي إلى النزيف، وعلى الرغم من أن أنسجة الكلية قوية، إلا أن حوالي 2% من المرضى قد يعانون من وجود دم في البول.

رائحة كريهة للبول

يمكن أن تؤدي حصى الكلى إلى التهاب المسالك البولية في بعض الأحيان، مما قد يسبب رائحة كريهة أثناء التبول.

والحصاة المكونة يمكن أن تكون مصدرا للبكتيريا، تؤدي إلى رائحة كريهة للبول، وفق الطبيب.

التقيؤ

يميل معظمنا إلى تجاهل الألم في البداية، ولكن عندما يتفاقم الألم، يمكن أن يؤدي إلى إحساس بالتقيؤ، وهذا هو السبب في حدوث التقيؤ لدى مرضى حصى الكلى.

الحمى والتعب

يقول الدكتور كاماث، إنه ”يمكن أن تؤدي إصابة الكلى إلى الحمى والتورم في المنطقة السفلية والتعب“.

التبول أقل من اللازم

وفقا للطبيب الهندي، ”حينما يعلق الحصى في المسالك البولية يصبح من الصعب التبول، وهذا هو السبب في أن بعض الناس يبلغون عن انخفاض كمية البول، وقد يكون حجم البول المنخفض ناتجا عن الجفاف (فقدان سوائل الجسم)“.

يشير كاماث إلى أنه ”عندما تعلق حصى الكلى بين الجهاز الهضمي والمثانة، يحدث الشعور بالحرقة“.

ولهذا، ينصح الطبيب ”باتباع نمط حياة صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، والتحكم في الوزن، وشرب المياه الأمثل؛ للحفاظ على رطوبة الجسم“.