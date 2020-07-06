تلف الدماغ فى الأطفال المصابين بمتلازمة الغموض المرتبطة بـ كورونا أحدث المضاعفات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصف بحث نُشر هذا الأسبوع المضاعفات المحتملة طويلة الأمد التي يمكن أن تحدث في الأطفال الذين يصابون بحالة غامضة مرتبطة بالفيروس التاجي كورنا المستجد.تناولت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة " JAMA Neurology " في وقت سابق من هذا الأسبوع ، حالات الأطفال المصابين بهذه الحالة - المعروفة الآن باسم متلازمة الالتهابات المتعددة في الأطفال (MIS-C).

ووفقا للدراسة، وجدت أنه يمكن أن تتسبب في إصابة الأطفال في عدد من المضاعفات منها، الصداع وضعف العضلات إلى جانب علامات تلف الدماغ.



تلف الدماغ فى الأطفال المصابين بمتلازمة فيروس كورونا

يعد متلازمة الالتهاب MIS-C حالة نادرة يمكن أن تهدد الحياة في بعض الحالات أثناء أو بعد فترة وجيزة من إصابة الطفل بفيروس كورونا.

تشمل أعراض الحالة السيئة الحمى ، والطفح الجلدي ، ومشاكل التنفس ، وانخفاض حاد في ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى تبديد أعضاء الأكسجين وحتى يؤدي إلى الوفاة.

يُفهم أن المتلازمة ناتجة عن استجابة مناعية معيبة للفيروس - وليس الأعراض التي يسببها المرض، وفي الدراسة ، فحص الباحثون 27 طفلاً لديهم أعراض تتوافق مع MIS-C ، أربعة منهم لديهم أيضًا أعراض عصبية.

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وأظهرت الاختبارات وجود علامات على تلف الدماغ في الجسم الثفني - وهو الجزء الذي يساعد جانبي العضو على التواصل مع بعضهما البعض، لكن ، لم يبلغ أي من الأطفال عن أي أعراض تنفسية - على الرغم من أنهم جميعًا أثبتت إصابتهم بالفيروس أو وجود أجسام مضادة له.

كتب مؤلفو الدراسة: "قد يعاني الأطفال المصابون بـ Covid-19 من أعراض عصبية جديد، تشمل كلا من الجهاز العصبي المركزي والمحيطي."

وأضافوا أن جميع الأطفال الأربعة الذين أتلفوا أدمغتهم يحتاجون إلى رعاية مكثفة بعد الإصابة بالصدمة ، كما تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

بينما تعافى اثنان بشكل كامل ، احتاج الآخرون إلى مساعدة كرسي متحرك بسبب ضعف الأطراف في وقت انتهاء الدراسة، ولكن لا يعاني معظم الأطفال من أعراض خطيرة لفيروس التاجي ، كما تقل احتمالية إصابتهم بعلامات شبيهة بالإنفلونزا المرتبطة بالمرض لدى البالغين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه حث أحد كبار مستشاري الحكومة البريطانية الآباء على "السيطرة" على أبنائهم المراهقين خارج المدرسة لوقف انتشار الفيروس التاجي.