شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحدث نقص الأكسجين الصامت دون أن يشعر بعض المرضى المصابين بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم دراسة بحثية جديدة تفسيرات محتملة لمرضى فيروس كورونا COVID-19 الذين يعانون من مستويات منخفضة للغاية من الأكسجين التي تهدد الحياة، ولكن لا يوجد لديهم علامات على ضيق التنفس (صعوبة في التنفس).هذا الفهم الجديد للحالة، والمعروف باسم نقص الأكسجة الصامت أو "نقص الأكسجين السعيد" ، يمكن أن يمنع التهوية غير الضرورية في المرضى خلال الموجة الثانية الحالية والمتوقعة من فيروسات التاجية.

قال مارتن جيه توبين ، دكتوراه في الطب ، Loyola Medicine و Edward J. Hines Jr. VA في مستشفى أمراض الرئة وأخصائي الرعاية الحرجة ، وأستاذ بكلية الطب بجامعة لويولا في شيكاغو ستريتش إن الحالة "محيرة بشكل خاص للأطباء لأنها تتحدى الأحياء الأساسية".



أسباب نقص الأكسجين الصامت

وحاول الدكتور توبين هو المؤلف الرئيسي للدراسة التي ظهرت مؤخرًا في المجلة الأمريكية على الإنترنت لطب الرعاية التنفسية والحرجة، الإجابة على سؤال "لماذا COVID-19 Silent Hypoxemia " نقص الأكسجين الصامت" يربك الأطباء".

اشتملت الدراسة على 16 مريضًا من COVID-19 يعانون من مستويات منخفضة جدًا من الأكسجين (منخفضة تصل إلى 50 ٪ ؛ تشبع الأكسجين الطبيعي في الدم بين 95 و 100 ٪) ، دون الشعور بضيق في التنفس.

ووجدت أن "العديد من الآليات الفسيولوجية المرضية مسئولة عن معظم إن لم يكن كل حالات نقص التأكسج الصامت ، وهذا يشمل التقييم الأولي لمستوى الأكسجين لدى المريض باستخدام مقياس تأكسج النبض.

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وقال دكتور توبين "في حين أن مقياس التأكسج النبضي دقيق بشكل ملحوظ عندما تكون قراءات الأكسجين عالية ، فإنه يبالغ بشكل ملحوظ في شدة انخفاض مستويات الأكسجين عندما تكون القراءات منخفضة".

والعامل الآخر هو كيف يستجيب الدماغ لمستويات منخفضة من الأكسجين، ومع انخفاض مستويات الأكسجين لدى المرضى المصابين بـ COVID-19 ، لا يستجيب الدماغ حتى ينخفض ​​الأكسجين إلى مستويات منخفضة جدًا، وعند هذه النقطة عادة ما يصاب المريض بضيق في التنفس .

قال دكتور توبين ، أن ثلثا مرضى COVID-19 ، "من المحتمل أيضًا أن يقوم الفيروس التاجي بعمل غريب حول كيفية استشعار الجسم لمستويات منخفضة من الأكسجين".

ومع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من البحث ، خلصت الدراسة إلى أن "ميزات COVID-19 التي يجدها الأطباء محيرة تصبح أقل غرابة عند النظر إليها في ضوء المبادئ الراسخة لعلم وظائف الأعضاء التنفسية".