شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اختبار اللعاب لفيروس كورونا الجديد ومتى يتم استخدامه بدلا من المسحة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعد اختبار انتشار وباء COVID-19 حجر الزاوية في احتواء جائحة الاختبار على نطاق واسع لتحديد الحالات ومنع ظهور فاشيات جديدة.، وتعد المسحة هي الاختبار القياسي حتى الآن، حيث يتم أخذ عينة من أنفك وإلى مؤخرة حلقك.

ولكن يتم تقييم طريقة بديلة لجمع العينات وفقا لتقرير موقع " theconversation "، باستخدام اللعاب ، في أجزاء أخرى من العالم، والتي قد يكون لها بعض الفوائد ، على الرغم من أنها ليست دقيقة، ولكن مكن أن يقلل اختبار اللعاب من المخاطر على العاملين الصحيين.

المعيار الذهبي للكشف عن SARS-CoV-2 (الفيروس التاجي الذي يسبب COVID-19) هو تفاعل سلسلة بوليميراز (PCR). هذا يختبر المادة الوراثية للفيروس ، ويتم إجراؤه في الغالب على مسحة مأخوذة من الأنف والحنجرة ، أو من البلغم (المخاط من الرئتين) في المرضى الذين يعانون من المرض.



عينات اللعاب مقابل مسحة الأنف لكورونا

في أستراليا ، تم إجراء أكثر من 2.5 مليون من هذه الاختبارات منذ بداية الوباء ، مما ساهم بشكل كبير في السيطرة على الفيروس.

على الرغم من أن مسحة الأنف والحنجرة هي العينة المفضلة للكشف عن الفيروس ، فقد تم اقتراح اختبار PCR على اللعاب مؤخرًا كطريقة بديلة، وتوضح العديد من الدراسات جدوى هذا النهج ، بما في ذلك واحدة أجريت في معهد دوهرتي بأستراليا ، استخدم اختبار PCR الحالي ، لكنه فحص اللعاب بدلاً من عينات الأنف.



استخدام اللعاب له مزايا عديدة استخدام اللعاب له مزايا عديدة

تناول اللعاب أسهل وأقل إزعاجًا من المسحة

قد يقلل من المخاطر التي يتعرض لها عمال الرعاية الصحية إذا لم يكونوا بحاجة إلى جمع العينة

يقلل من استهلاك معدات الوقاية الشخصية والمسحات.

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ومع ذلك ، أظهر تحليل حديث (لم تتم مراجعته بعد من قبل الأقران) أن الكشف من اللعاب أقل حساسية من المسحة الأنفية ، مع انخفاض تركيز الفيروس في اللعاب مقارنة بالمسحات. من المهم أن نتذكر أن هذه البيانات أولية ويجب التعامل معها بحذر.

ومع ذلك ، هذا يعني أن اختبار اللعاب من المرجح أن يغيب عن بعض حالات COVID-19. وقد ظهر هذا أيضًا في دراستنا الأخيرة ، والتي قارنت اللعاب ومسحات الأنف في أكثر من 600 بالغًا يقدمون إلى عيادة فحص COVID-19.

من بين 39 شخصًا ثبتت إصابتهم عن طريق مسحة الأنف ، كان 87 ٪ إيجابيًا على اللعاب، وكانت كمية الفيروس أقل في اللعاب عنها في مسحة الأنف. يفسر هذا على الأرجح لماذا غاب اختبار اللعاب عن الفيروس في 13 ٪ أخرى من الحالات.

لاستخدام اللعاب كعينة تشخيصية ، يجب على كل مختبر التحقق من دقة عينات اللعاب عند مقارنتها بالمسحات، حيث يتم ذلك عن طريق اختبار مجموعة من عينات اللعاب الإيجابية والسلبية المعروفة ومقارنة النتائج بمسحات مأخوذة من نفس المرضى.



متى يمكن استخدام اختبار اللعاب؟ متى يمكن استخدام اختبار اللعاب؟

من الناحية النظرية ، هناك العديد من الإعدادات حيث يمكن أن يلعب اختبار اللعاب دورًا في تشخيص COVID-19. قد تشمل هذه:

الأماكن التي لديها عدد محدود من الموظفين لجمع المسحات أو حيث تتطلب أعدادًا كبيرة من الاختبارات

الإعدادات التي قد تكون فيها المسحات و معدات الحماية الشخصية قليلة للغاية

بعض الأطفال والأشخاص الآخرين الذين يصعب عليهم مسحة الأنف.

لم يتم استخدام اختبار اللعاب على مستوى السكان في أي مكان في العالم، ومع ذلك ، تجري دراسة تجريبية في المملكة المتحدة لاختبار 14000 عامل صحي، و أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرًا موافقة طارئة على اختبار تشخيصي يتضمن عينات لعاب تم جمعها في المنزل.

في أستراليا ، تقوم الحكومة الفيكتورية أيضًا بتجربة جمع اللعاب في ظروف محدودة ، جنبًا إلى جنب مع طرق المسح التقليدية. هذا لتقييم ما إذا كانت مجموعة اللعاب هي نهج مفيد لزيادة توسيع الاختبار المجتمعي الكبير القائم على المسحة التي تحدث استجابة لتفشي المرض الحالي في ملبورن.