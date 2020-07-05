شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة مبشرة.. مرضى كورونا يستعيدون حاستي الذوق والشم خلال 4 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أظهرت دراسة نشرتها دورية “جراحة الأذن والأنف والحنجرة” البريطانية، أن ما يقرب من 90% من مرضى كورونا الذين فقدوا الشم أو الذوق أو كلاهما بعد الإصابة بالعدوى، يستعيدون هاتين الحاستين خلال أسابيع قليلة.

وقال مؤلفو الدراسة: “إن فقدان حاستي الشم والذوق، هو من بين أكثر أعراض كورونا شيوعاً واستمراراً لدى المرضى الذين يعانون من أعراض مرضية خفيفة، ومع ذلك، أبلغ معظم المرضى عن عودة الحاستين إلى العمل بشكل كامل بعد أربعة أسابيع من الإصابة بالفيروس”.

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ووجد تحليل سابق أجراه نفس الفريق من الباحثين، من مستشفى تريفيزو الإقليمي في إيطاليا ومستشفى سانت توماس في لندن، أن ما يقرب من ثلثي المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا يفقدون حاسة الشم أو الذوق أو كلاهما.

وقد أجريت هذه الدراسة على 202 مريضاً في منتصف أبريل، بعد أربعة أسابيع تقريباً من تشخيصهم لأول مرة بفيروس كورونا، وسألوهم عن أعراضهم.

وأبلغ ما يقرب من 49٪ من المرضى عن عودة حاستي الشم والذوق أو إحداهما بعد أسابيع قليلة من إصابتهم، في حين أشار 41٪ إلى أنهم شهدوا تحسناً في شدة الأعراض. وقال الباحثون إن مدة الإصابة بفقدان حاستي الذوق والشم، لم تتجاوز 11 يوماً.

كما أشار العلماء إلى أن ما يقرب من 11٪ من المرضى بقيت لديهم أعراض فقدان الشم والذوق، أو تفاقمت في مرحلة متقدمة، وأكدوا على أن الفقدان المستمر للذوق والشم لم يكن بالضرورة مؤشراً على استمرار وجود فيروس كورونا في الجسم، بحسب ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.