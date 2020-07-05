شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: 6 حالات تستدعي فحص «الدهون الثلاثية» مرة واحدة على الأقل سنوياً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بفحص الدهون الثلاثية على الأقل مرة في السنة، وذلك للحفاظ على الصحة في بعض الحالات التي تستدعي ذلك.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: ننصح بفحص الدهون الثلاثية على الأقل مرة في السنة في هذه الحالات:
– السمين
– الخامل رياضياً
– المدخن
– من يتناولن حبوب منع الحمل
– مريض السكري
– مدمن الخمر (الكحول)
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