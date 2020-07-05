تناول القرنفل الطبيعي لمعالجة الالتهابات والآلام

يعانى الكثيرون من التهابات متفرقة فى أنحاء الجسم خاصة فى المفاصل والعظام ويبحثون عن علاج مناسب لهذه المشكلة يخلصهم من الألم فى اسرع وقت ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وذكر موقع " بولد سكاى" الهندي أن هناك الكثير من النباتات الطبيعية التى تساعد فى التخلص من الالتهابات ومن بين اقوى هذه الاعشاب القرنفل.

ويشتهر بين الناس على أنه مجرد مسكن لالم الاسنان لكنه فى الحقيقة يتخطى ذلك بكثير فيمكنه تسكين علاج معظم الآلام التى يعانى منه الإنسان بل وعلاج الالتهابات المتسببة فيها.

وترجع هذه الخصائص الفعالة فى القرنفل لاحتوائه على مركب الأوجينول وهذا ايضا موجود فى زيت القرنفل.

ورغم فوائد القرنفل الكثيرة إلا أنه ينصح بعدم الإسراف فى تناوله حتى لا تحدث أى مضاعفات.

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