وثائق تكشف اعترافات سرية لميغان ماركل عن حياتها في الأسرة الملكية

في إطار الدعوة القضائية التي رفعتها ميغان ماركل ضد صحيفة Daily Mail البريطانية ظهرت وثائق جديدة تتضمن بعض الأسرار الملكية التي ترتبط بحياتها إلى جانب أسرة زوجها الأمير هاري.

وفي هذا السياق كشفت إحدى تلك الوثائق ما قالته ميغان عن عائدات حفل زفافها حيث أشارت إلى أنه قدم للسياحة البريطانية ما يزيد عن مليار و251 مليون دولار أميركي.

وساهم دافعو الضرائب في المملكة المتحدة في تكلفة حفل الزفاف، المقدرة بحوالى 32 مليون جنيه إسترليني، أو ما يعادل 45 مليون دولار أميركي، رغم أن العائلة الملكية دفعت تكاليف خدمة الكنيسة والزهور والاستقبال.

وتم إنفاق معظم هذه الأموال على الإجراءات الأمنية، بما في ذلك تكاليف حماية قلعة وندسور، مع وجود كثيف للشرطة والسيطرة على الحشود والقيود المفروضة على الشركات.

وأوضح فريق ميغان القانوني أن حفل الزفاف الملكي لم يكن ممولًا بشكل عام، بل بتمويل شخصي من قبل أمير وايلز، الأمير تشارلز، والد هاري. والتكاليف العامة لحفل الزفاف كانت فقط للأمن والسيطرة على الحشود لحماية أفراد الجمهور.

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كما ذكرت وثائق أخرى نشرتها وكالة Associated Press قول ميغان إنها شعرت بأنها لم تحظ بحماية المؤسسة الملكية في بريطانيا وإنها منعت من الدفاع عن نفسها في مواجهة التعليقات الإعلامية السلبية.

ويشار إلى أن الدعوى رفعت ضد Daily Mail بسبب مقال سلط الضوء على أجزاء من رسالة أرسلتها ميغان إلى والدها توماس ماركل في شهر آب (غسطس) 2018 . كما شملت الدعوى The Mail On Sunday وMail Online حيث وجهت إلى هذه الوسائل تهمة إساءة استخدام معلومات خاصة وانتهاك الخصوصية والملكية الفكرية. وتهدف الدوقة السابقة من خلال ذلك إلى الحصول على تعويضات مالية لقاء تعرضها للإساءة والتنمر أحياناً.

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