شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. هل تحتاج لتحليل لفحص مرض القوباء المنطقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت مصابًا بجدري الماء عندما كنت طفلاً، فقد تتذكر الطفح الجلدي المثير للحكة والبقع الذي ظهر على وجهك وجسمك فيروس Varicella Zoster الذي يسبب جدري الماء يبقى داخل جسمك لسنوات عديدة وبمجرد أن تكبر، يمكن أن يستيقظ نفس الفيروس ويسبب القوباء المنطقية، لكن هل يحتاج طبيبك إلى تحليل لفحص مرض القوباء المنطقية؟.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية بحسب موقع "webmd".

اختبارات القوباء المنطقية

نادرًا ما يختبر الأطباء القوباء المنطقية ما لم يكن الطفح الجلدي وحده غير كافٍ لإجراء التشخيص، لكن يتم اختبار بعض الأشخاص لأنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمضاعفات يمكنك إجراء اختبار إذا كنت:

-على وشك إجراء عملية زرع عضو بالجسم.

-ضعف جهاز المناعة.

-سوف تبدأ في تناول دواء يخفض نظام المناعة لديك.

والقوباء المنطقية وتسمى أيضًا الهربس النطاقي تسبب لك طفح جلدي أيضًا، ولكنه غالبًا ما يكون أكثر إيلامًا من الحكة.

ويمكن أن يكون الطفح الجلدي المتقرح على جانب واحد من جسمك علامة على وجوده.

بمجرد أن يتم تشخيصك ، يمكنك الحصول على علاج للمساعدة في تخفيف الطفح الجلدي والأعراض الأخرى.



القوباء

علامات القوباء المنطقية

سيسألك طبيبك أولاً عما إذا كنت مصابًا بجدري الماء في طفولتك وينظر إلى الأعراض التي تعانيها.

الطفح الجلدي هو العلامة الرئيسية للقوباء المنطقية غالبًا ما يمكن لطبيبك أن يخبرك بأنك مصاب به من بشرتك وحدها.

طفح جلدي القوباء المنطقية:

-يظهر على جانب واحد من جسمك أو وجهك

-لسعات وحروق أو حكة

-يبدأ كمطبات حمراء تتشكل في شكل بثور

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-تتسبب الحالات الأخرى أيضًا في حدوث طفح جلدي يشبه القوباء المنطقية قد يتحقق طبيبك لمعرفة ما إذا كان لديك:

-التهاب الجلد التماسي: رد فعل جلدي ناتج عن حساسية ضد اللاتكس أو المعادن أو المواد الكيميائية أو الأدوية

-عدوى المبيضات: تأتي من نوع من الخميرة تسمى المبيضات

-التهاب الجلد الحلئي الشكل: طفح جلدي يمكن أن يصاب به بعض الأشخاص المصابين بالداء البطني.

-القوباء: عدوى جلدية تسببها البكتيريا

-لدغات الحشرات: في بعض الأحيان، يمكن أن تبدو مثل القوباء المنطقية

-التهاب الجريبات: يمكن أن تلتهب الفتحات الصغيرة التي ينمو الشعر منها

-الجرب: حالة جلدية تسببها حشرة صغيرة تسمى سوس.

إحدى الطرق لمعرفة القوباء المنطقية من هذه الحالات هي الأعراض الأخرى التي تأتي معها يمكنك أيضًا الحصول على:

-حمى

-صداع الرأس

-قشعريرة

-غثيان