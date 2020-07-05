شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى الفيروس التاجى يفقدون حاسة الشم والتذوق خلال ساعات من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدان حاسة الشم والتذوق من أبرز العلامات التى شاهدناها فى الفترة الأخيرة وهى دليل على الاصابة بالفيروس التاجى، وتشير البيانات التي جمعتها منظمة ENT UK "الجمعية البريطانية التي تمثل أخصائي الأذن والأنف والحنجرة "، إلى أن عدم القدرة على الشم والتذوق قد يكون أول أعراض COVID-19 ويبدأ في غضون ساعات من الإصابة.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية ، يبدو أن العديد من الأشخاص لا يطورون أي علامات أخرى ، مما يجعلهم يتعافون بالكامل دون أن يدركوا أنهم مصابون بالفيروس التاجي، و يُعتقد أنهم في الغالب من الشباب الأصحاء الذين تتفاعل أجهزتهم المناعية بشكل كاف مع الفيروس لاحتواءه داخل الأنف ، مما يمنع انتشاره إلى الرئتين ، حيث يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي المميت.

ونتيجة لذلك ، يحذر ENT UK ، أن بعض مرضى COVID-19 لم يتم تحديدهم على أنهم مصابون أو ينصحون بالعزل الذاتي وربما ينقلون الفيروس إلى الآخرين، ويقول البروفيسور نيرمال كومار ، رئيس ENT UK وأخصائي الأنف والأذن والحنجرة ، لقد رأيت زيادة كبيرة في عدد المرضى الذين يحضرون إلى عيادتي مع فقدان مفاجئ للرائحة.

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ويصل الأمر إلى حوالي أربعة مرضى في الأسبوع ، معظمهم أقل من 40 عامًا وبدون أي أعراض أخرى لـ COVID-19. لا أرى عادة أكثر من واحد في الشهر.

ينصح البروفيسور كومار المرضى الذين لا يوجد لديهم تفسير واضح لفقدانهم للرائحة لعزلهم الذاتي لمدة سبعة أيام على الأقل في حالة وجود Covid-19 ، على الرغم من أن هذه ليست توصية الحكومة الحالية، دعت ENT UK المسؤولين في المملكة المتحدة إلى التعرف على الأعراض كعلامات لعدوى فيروس التاجي.

وأضاف الرئيس السابق لـ ENT UK ، الدكتور توني نارولا: عادة ، عندما تصاب بفيروس نزلة برد أو إنفلونزا ، تصاب بأنف مسدود وتفقد بعض الرائحة لأنك لا تستطيع الحصول على الهواء (الذي يحمل الروائح معه) في فتحتي الأنف ، ومع Covid-19 ، الأمر مختلف يبدو أن الفيروس يضرب مباشرة على العصب الشمي عند سطح الأنف ، فقط بين العينين.

"أحد أسباب معاناة الكثير من الناس هو أن هذا العصب غير مغطى بالأنسجة الواقية ، لذلك يهاجمه الفيروس ويسبب الالتهاب الذي يمنع إشارات الشم من الوصول إلى الدماغ."