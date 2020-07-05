أسهل طريقة آمنة لعمل صلصال للأطفال في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يوليو 2020 03:55 مساءً - هل تعلمين أن بإمكانك عمل صلصال آمن مع طفلك وبطريقة سهلة وسريعة جدا وبمكونات متوفرة في مطبخك! هذه الطريقة ستوفر عليك المال وكذلك تجعل طفلك ينضم اليك في صناعته.

فمع استمرار الحاجة للبقاء بالمنزل ودخول العطلة الصيفية، أضيفي للائحة الأنشطة هذه الوصفة السهلة جدا والتي باستطاعة الطفل البدا باللعب بالصلصال حال صناعته. الوصفة مقدمة من الموقع البريطاني بي بي سي فود

BBC good food

اللعب بالصلصال

لعمل كرة واحدة من الصلصال – المدة 10 دقائق

المكونات:

- 8 ملاعق طعام دقيق

- 2 ملاعق طعام ملح

- 60 مل ماء دافئ

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- ملون طعام

- 10 ملعقة طعام زيت نباتي

طريقة العمل:

1. اخلطي الطحين والملح في وعاء واسع.

2. في وعاء ثاني، اخلطي الماء، الزيت وبعض القطرات من ملون الطعام.

3. أضيقي الخليط السائل الى خليط الطحين والملح واخلطيهما معا بالملعقة.

4. رشي القليل من الطحين على سطح مستوي وقومي بالعجن لبضع دقائق الى أن تتكون لديك عجينة ملساء وليّمة.

5. إن كنت تريدين الحصول على لون أغمق للعجينة فأضيفي بعض القطرات من ملون الطعام.

6. احتفظي بالعجينة في كيس بلاستيكي صغير مثل الكيس المخصص لحفظ الساندويتش أو تجميد الطعام.

7. من الأفضل الاحتفاظ بالعجينة في الثلاجة كي تبقى طازجة.