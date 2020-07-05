تقشير الجسم وعلاج السلوليت خطوة بخطوة منزلياً

الجسم بحاجه إلى التقشير بين فترة وأخرى للتخلص من الجلد الميت والشوائب العالقة به التي لا تستطيع منظفات العناية بالجسم التخلص منها، لذا حرصنا على أن نقدم لك أفضل مقشر طبيعي يمكنك تحضيره منزلياً بأقل التكاليف لتبييض الجسم والتخلص من البقع الداكنة وعلاج السلوليت كل ما عليك سيدتي هو تحضير الوصفة بالمكونات المتوفرة في السطور القادمة.



مقشر النعناع والقهوة لتقشير الجسم وعلاج السلوليت

فوائد مكونات المقشر للتخلص من السيلوليت

تعتبر القهوة من العلاجات الفعّالة والشّعبية القديمةِ التّي تستخدم بشكلٍ كبير وخاصّةً للبشرة؛

تعد القهوة من العلاجات الفعالة التي تحد من ظهور السلوليت نظراً لأنها تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل على شد الجلد والتخلص من تجاعيده

تعمل القهوة على إزالة الجلد الميت وبالتالي التمتع بجسم ناصع البياض

كما يحتوي زيت الزيتون على كمية جيدة من فيتامين E. لذا فهو يعمل على شد الجلد بطريقة أسرع وبالتالي التخلص من السيلوليت.

صابونة القهوة للتخلص من السلوليت



مكونات المقشر

5 ملاعق كبيرة من القهوة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

15 قطرة من زيت النعناع

طريقة تحضير وتطبيق مقشر لتفتيج الجسم

قومي بخلط زيت الزيتون مع زيت النعناع جيداً

أضيفي القهوة إلى مزيج زيت النعناع وزيت الزيتون مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات

ضعي الخليط بداخل وعاء مناسب ومحكم بالفريزر

استخرجي الخليط بعد تجمده وأثناء الاستحمام يصبح الخليط مثل الصابونة استخدميها في حركات دائرية مع تدليك المنطقة المصابة بالسلوليت واتركيه لدقائق

اغسلي جسمك بالماء الفاتر

احرصي على تطبيق المقشر مرتين أسبوعياً حتى تلاحظي الفرق.

وصفة الملح لتقشير الجسم

المكونات:

نصف كوب ملح.

ربع كوب زيت اللوز.

4 ملاعق زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

اخلطي الملح مع زيت اللوز وزيت الزيتون جيدًا مع بعضها.

وزعي الخليط على جسمك، وقومي بفركه بطريقة دائرية.

اتركي الخليط لمدة 15 دقيقة.

اغسلي جسمك بماء دافئ وغسول الجسم.

وصفة السكر وعصير النعناع، لبشرة أكثر نعومة

المكونات:

نصف كوب سكر.

ملعقة زيت اللوز.

ملعقة عصير نعناع.

ربع ملعقة صغيرة زيت نعناع.

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طريقة التحضير:

اخلطي المكونات السابقة جيدًا مع بعضها.

اتركي المقشر لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

كرري المقشر مرة أسبوعيًا؛ حتى تحصلي على النتائج المطلوبة.

مقشر السكر وزيت اللافندر

المكونات:

4 ملاعق حبيبات سكر.

2 ملعقة زيت اللوز.

ربع ملعقة صغيرة زيت اللافندر.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات السابقة جيدًا مع بعضها.

اتركي المقشر لمدة 10 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

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