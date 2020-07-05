تعرفي على طريقة المرأة السعودية في الموازنة بين منزلها وصعوبات العمل

تستطيع المرأة السعودية أن تتحمل الكثير من الصعوبات، التي تواجهها دون تعب أو ضيق، فهي قادرة على تحمل المزيد من المسؤوليات رغم الظروف، محققة المعادلة الصعبة في الموازنة بين بيتها وعملها، كما استطاعت السيدة السعودية بسهولة، التأقلم على العمل عن بعد في المنزل، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، متجاوزة كل الصعوبات، التي واجهتها في بداية الأزمة، حيث شاركت إحدى القنوات الفضائية تقريرًا تلفزيونيًا، عن السيدات العاملات عن بعد، وكيفية موازنتهن بين البيت والعمل، وقالت إحدهما، إنها في بداية الأمر وجدت صعوبة في الموازنة.

وتابعت: كانت الصعوبات التي تواجهها تتعلق بتنظيم الوقت بين واجبات العمل واحتياجات بيتها، ولكنها مع الوقت استطاعت أن توازن بين الأمرين بسهولة، موضحة أن العمل عن بعد يتميز بالكثير من المميزات، فهو أتاح لها أداء واجباتها العملية والمهنية في أجواء مريحة داخل بيتها، و بصحبة أفراد أسرتها، مؤكدة أن المرأة تستطيع ممارسة الرياضة والطبخ وغيرهما من الأنشطة المفيدة، خلال فترة أداء عملها.

قد يهمك ايضا: