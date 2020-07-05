جلسة تصوير عروسين تتحوّل إلى كابوس بسبب الأمواج في أميركا

تحولت جلسة تصوير عروسين في الولايات المتحدة الامريكية، من أجل توثيق تلك اللحظات السعيدة وجعلها لا تنسى إلى كابوس حقيقى، بعد أن تفاجئوا بموجات كبيرة من البحر، تسببت في سقوطهم في مياه البحر، الأمر الذى استدعى تدخل رجال الإنقاذ. وذكرت جريدة محطة قناة KABC-TV أنه وقع الحادث عندما كان العروسان يصعدان على صخرة كبيرة على شاطئ لاجونا في كاليفورنيا، حيث عادة ما يتم استخدام البقعة الشهيرة على شاطئ الجزيرة لالتقاط الصور ، ولكن في ذلك اليوم اجتاحت الأمواج العاتية الزوجين مما أدى إلى سقوطهم في البحر.

وظهر في الفيديو المتداول عملية الإنقاذ الدراماتيكية ، حيث شوهد أحد رجال الإنقاذ يساعد العروس على البقاء طافية على سطح البحر حتى يصل آخر إليهم لمساعدتهم على الوصول إلى الشاطئ، كما يُظهر العريس على الشاطئ مع منقذ آخر، بينما لم يصب أي منهم إصابات خطيرة في الحادث.فيما نوه مغردوا تويتر على ضرورة عدم المخاطرة من أجل التقاط صور السيلفى أو الزفاف حتى لا تؤدى إلى كوارث حقيقية والتي نراها في مختلف دول العالم.

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