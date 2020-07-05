هل تستمر أعراض كورونا لدى بعض المرضى لأكثر من 100 يوماً؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت تقارير طبية استمرار أعراض كورونا لأكثر من 100 يوماً لدى مجموعة من مرضى الفيروس وهي فترة أطول بكثير مما توقعه أطبائهم، في هذا التقرير نتعرف على سبب استمرار الأعراض لدى بعض مرضى كورونا لأكثر من 100 يوماً، بحسب ما ذكر موقع "إنسايدر" الأمريكي.

هل تستمر أعراض كورونا لفترة طويلة؟

في بداية الوباء، اقترحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC أن أعراض فيروس كورونا الخفيفة تستمر عادة لمدة 14 يومًا، في حين أفادت منظمة الصحة العالمية أن التعافي يمكن أن يستمر حتى ستة أسابيع للمرض الحاد أو ذوى الحالات الحرجة.

في الآونة الأخيرة، اعترفت كلتا المنظمتان بأن الفيروس التاجي قد يكون له أعراض طويلة الأمد ، ولكن لم تقدم أي منهما جدولًا زمنيًا.

وقال جاي بتلر، نائب مدير الأمراض المعدية بمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في تصريحات صحفية في 25 يونيو: "نسمع تقارير قصصية عن الأشخاص الذين يعانون من الإرهاق المستمر وضيق التنفس.. ولا نعرف إلى متى سيستمر الأمر".

وقالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، المديرة الفنية للاستجابة للوباء في منظمة الصحة العالمية، خلال مكالمة صحفية الأسبوع الماضي: "في الواقع ، هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من أعراض مستمرة ، مثل السعال طويل الأمد".

وأضافت "قد يشعرون بالإرهاق الشديد لبعض الوقت ، قد يشعرون ببعض ضيق التنفس أثناء صعودهم السلالم ، لكننا نعمل على فهم شكل الانتعاش بشكل أفضل - وبشكل أكثر تحديدًا، والأهم من ذلك ، ما هو نوع الرعاية طويلة المدى إذا لزم الأمر ".

وقال الدكتور رمزي عصفور، طبيب الأمراض المعدية في منطقة سان فرانسيسكو،: "الكثير من هؤلاء المرضى يبتعدون لكن لا يوجد دليل على أي عدوى".

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وأضاف إنه رأى مرضى كريات الدم البيضاء يعانون من إرهاق شديد لمدة عامين، أو عدوى فيروسية تسبب مرض المناعة الذاتية مدى الحياة مثل الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي وقال إن الفيروس التاجي يمكن أن يكون له آثار مماثلة على المرضى.

على الرغم من أن الفيروس يستهدف في البداية الجهاز التنفسي، إلا أنه يمكن أن يغزو القلب والكلى والكبد والأمعاء والدماغ وهذا يفسر لماذا لا تنطبق الأعراض "الثلاثة الكبرى" المرتبطة بالفيروس - الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس - على جميع المرضى، ولماذا أصبحت الأعراض مثل الدوخة والصداع والإسهال والغثيان تحذيرًا إضافيًا.

وقال عصفور " حتى إذا لم يكن لدى مرضى الفيروس التاجي جلطات دموية أو تلف دائم في الأعضاء، فإن نظامهم المناعي لا يزال يمكن أن يتسبب في تلف الشعر وتلف الأنسجة السليمة."

وأضاف "عليك فصل الضرر عن المرض.. ربما يأتي استمرار الأعراض من رد فعل مناعي لكن ليس من السهل على الأطباء أن يميزوا ذلك.

تشير الأبحاث إلى أن غالبية مرضى COVID-19 أكثر عدوى خلال الأسبوع الأول من الأعراض، أو قبل بدء الأعراض مباشرة وبعد حوالي 10 أيام ، يبدو أن خطر إصابة شخص آخر ينخفض وقد يكون الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بعد أسبوعين من الأعراض يتخلصون من الفيروس ولكن من الصعب معرفة ذلك.

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