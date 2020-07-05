شكرا لقرائتكم خبر عن مع انطلاق حملة شلل الأطفال .. لماذا يجب عدم تجاهل تطعيمات طفلك فى ظل وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في مصر قد تشعر بعض الأمهات بالخوف من الذهاب لإعطاء أطفالهن التطعيم بسبب فيروس كورونا، ولكن هذا الأمر قد ينعكس بالسلب على صحة الطفل، في هذا التقرير نتعرف على مخاطر تجاهل إعطاء طفلك التطعيمات في ظل وباء كورونا، بحسب موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.





وقد أثرت جائحة كورونا على ذهاب الأشخاص للرعاية الصحية الروتينية، سواء كانت هذه جراحة غير ضرورية، أو الذهاب إلى الطوارئ أو زيارات الأطباء بسبب الخوف من العدوى ومن المجالات المثيرة للقلق أيضاً تطعيمات الأطفال الصغار.

وقد أدت المخاوف بشأن عدوى COVID-19 بالإضافة إلى البقاء في المنزل إلى انخفاض في تلقي الأطفال للتطعيمات الروتينية الأساسية وهذا قد يهدد صحة الأطفال بشكل أكبر من كورونا.

أكدت طبيبة الأطفال كيمبرلي جوليانو، أنه "منذ ظهور الوباء ، تشير البيانات الوطنية في الولايات المتحدة إلى انخفاض معدلات التطعيم من 42 إلى 73٪ ، حسب المصدر ونوع اللقاح".

ومع ذلك ، فإن فقدان هذه اللقاحات الروتينية يمكن أن يكون ضارًا للأطفال، مما يجعلهم عرضة للعديد من الأمراض الأخرى التي تحمل مخاطر أكبر بالنسبة لهم من COVID-19، بما في ذلك الحصبة.

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أهمية اللقاحات

يجب على الآباء الاستمرار في إعطاء لقاحات الأطفال الروتينية على الرغم من القلق على COVID-19.

وقالت طبيبة الأطفال كيمبرلي "مرض اللقاح الذي يمكن الوقاية منه موجود في مجتمعنا..إذا لم يتم تطعيم الأطفال ، فإنهم معرضون بشدة لخطر الإصابة بأمراض اللقاحات التي يمكن الوقاية منها ، بما في ذلك الحصبة والسعال الديكي."

وقالت الدكتورة كالادي إن القلق بشأن تعريض الأطفال لـ COVID-19 أمر مفهوم ، لكنها تلاحظ الجهود التي تبذل لخلق بيئة أكثر أمانًا لهؤلاء المرضى الصغار.

وأضافت "من خلال إبقاء المرضى على اطلاع دائم على لقاحاتهم ، يمكننا تجنب إحداث طفرة في الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ".

وتابعت قائلة "لقد عملنا بعناية فائقة لتحديد طرق آمنة وفعالة لإعطاء مرضانا الأكثر ضعفاً لقاحاتهم في الوقت المحدد.. يتم فحص الجميع قبل دخول أماكن التطعيم للتأكد من عدم تعرضهم لدرجة حرارة أو سعال إذا ظهرت عليهم هذه الأعراض، يُنصح بالعودة في وقت آخر".

يذكر أنه من الضرورى اتباع إجراءات الوقاية عند الذهاب مع طفلك للتطعيم بارتداء كمامة واقية وغسل اليدين بالماء والصابون أو مطهر اليدين والتباعد الاجتماعي.