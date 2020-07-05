شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح الـ 6 أسابيع .. الهند تعلن بدء التجارب على أول لقاح محتمل لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Bharat Biotech الهندية بدء المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية في يوليو الجارى وتتوقع هيئة الأبحاث الطبية الرئيسية في الهند إطلاقه بحلول 15 أغسطس وفقا لما ذكرته وكاله "بلومبرج".

ووضعت الهند جدولاً زمنياً طموحاً لأول لقاح محتمل ضد الفيروس التاجي كورونا من التجارب البشرية إلى الاستخدام العام في ستة أسابيع، حيث حصلت شركة Bharat Biotech International Ltd ، وهي شركة تصنيع لقاحات هندية غير مدرجة ، على موافقة تنظيمية لبدء التجارب السريرية البشرية على تجربتها التجريبية في وقت سابق من هذا الأسبوع ولديها بالفعل هيئة أبحاث طبية في الهند تعجل بهذه العملية.

وقال المجلس الهندي للأبحاث الطبية منذ يومين أن اللقاح الذي ستبدأ عليه التجارب سيتم طرحه "للاستخدام الصحي العام بحلول 15 أغسطس بعد الانتهاء من جميع التجارب السريرية فى واحدة من أهم أحد المشاريع ذات الأولوية القصوى التي تتم مراقبتها على أعلى مستوى في الحكومة".

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ووفقا لتقرير "بلومبرج" لا يوجد دليل حتى الآن على أن لقاح Bharat Biotech آمن للاستخدام على البشر ولا فعاليته، إن الجدول الزمني المتصور أقصر بشكل ملحوظ من جهود اللقاحات الأخرى في المقدمة من صانعي الأدوية الأمريكيين والصينيين ، والتي بدأ معظمها التجارب السريرية البشرية منذ أشهر ، ويدخل الآن في المراحل الثلاث من الاختبارات.

وقال متحدث باسم ICMR تخطط Bharat Biotech لتسجيل 375 شخصًا في المرحلة الأولى من التجارب السريرية و 750 شخصًا في المرحلة الثانية، وقال إن اعتماد اللقاح للاستخدام العام يعتمد على نتائج تلك التجارب.