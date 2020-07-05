شكرا لقرائتكم خبر عن الحق نفسك قبل ما تقع فى الفخ..6 نصائح لازم تعملها لو ناوى تكمل شغل من البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فترات طويلة من العمل بالمنزل نتيجة انتشار فيروس كورونا عانى الكثيرون من حالة صحية ونفسية سيئة، قد يكون ذلك بسبب الجلوس لفترات طويلة على شاشات الكمبيوتر أوالجلوس بطريقة خاطئة أوعدم التواصل مع الاخرين ووفقا للابحاث إذا استمرالوضع أكثر من ذلك ستتعرض لمشاكل صحية أخطر.

ولتجنب كل هذه المشاكل هناك بعض النصائح لتجنب المشاكل الصحية للعمل من المنزل وحسب ما ذكرته الديلى ميل فهى:

1: الروتين

عند العمل عن بعد، من المهم الحفاظ على روتين ثابت، حيث تقول الدكتورة راشيل ألان، أستاذة علم النفس المعتمد، أن التمسك بروتين يناسب حياتنا ومستويات إنتاجية ومتطلبات عملنا "أمر أساسي للحفاظ على الصحة العاطفية عند العمل عن بُعد".

"الروتين يمكّننا من إدارة وقتنا وتحسين تركيزنا، فكر في الطريقة التي تريد من خلالها إدارة وقتك وما الذي يعمل بشكل أفضل في السياق الأوسع لحياتك."

2: رعاية الروابط الاجتماعية

أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها في العمل عن بعد هو عدم وجود اتصال بشري وجها لوجه، تقول الدكتورة كيت بريرتون ، طبيبة علم النفس الإكلينيكي ، إن الانتقال دون ملامسة الإنسان لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى مستويات أعلى من هرمون الإجهاد الكورتيزول ، مما يرفع ضغط الدم وله آثار ضارة على الصحة البدنية.

علاقات العمل الإيجابية جيدة للمعنويات والإنتاجية وتعزيز الصحة العاطفية في العمل.

وفقًا للدكتورة ألان ، تعود بعض علاقاتنا المهنية الأكثر أهمية إلى "الدردشات غير الرسمية واللحظات غير المنظمة التي تحدث بشكل عضوي في مكان العمل البدني، قد يتطلب منا العمل عن بعد أن نبني بوعي فرص للتواصل بشكل غير رسمي مع الزملاء."

3: التمرين

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قد يعني التعلق بالجلوس أمام الشاشة طوال اليوم أننا نفتقر إلى حد كبير للنشاط البدني، من المهم تخصيص بعض الوقت لممارسة الرياضة والحصول على بعض الهواء النقي بعد يوم طويل من العمل عن بعد.

يوصي المدرب جو ميتون ، بأن تكون اليوغا هي "العلاج المثالي للتصلب و" الرقبة التقنية ".

4. التوازن بين العمل والحياة

من السهل فقدان تتبع التوازن بين العمل والحياة عند العمل عن بعد، وينصح الدكتور بريرتون "بتذكير نفسك أنك بحاجة إلى وقت فراغ حتى تتمكن من البقاء بصحة جيدة وأن تكون أفضل نسخة من نفسك في العمل والمنزل على حد سواء".

"حاول أن يكون لديك مساحة محددة للعمل في المنزل إذا كنت تستطيع ، غرفة منفصلة بشكل مثالي ، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، حدد المساحة بالطريقة التي ترسم بها الأثاث ، أو استخدم بعض نباتات المنزل أو الصور لتمييز مكان عملك ، أو قسم مساحة الأرضية بسجادة.

"ضع تذكيرًا على هاتفك أو شاشتك لأخذ فترات راحة منتظمة ، والاستيقاظ والتحرك ، وتناول الطعام والشراب بشكل صحيح ، والخروج لبعض التمارين البدنية إن أمكن".

5: استخدم وقت فراغك بحكمة

واحدة من الفوائد العظيمة للعمل عن بعد هي حقيقة أنك لست مضطرًا للتنقل ، مع كل ضغوط القيادة في ساعة الذروة أو استخدام وسائل النقل العام المزدحمة، يكشف الدكتور بريرتون أن العمل عن بعد يوفر الكثير من الوقت وفرصة لدعم صحتك الجسدية والعاطفية.

"يمكنك قضاء هذا الوقت في الاختلاط مع الأصدقاء والعائلة ، أو التنزه في الطبيعة ، أو ممارسة نشاط اللياقة البدنية الذي تستمتع به.

"كل هذه الأنشطة مفيدة لنا وستحسن أدائك العام في العمل أكثر من مجرد قضاء يوم عمل أطول."

6: المزيد من التعاون

لا يعني العمل عن بُعد العمل بمفردك ، بل هو في الواقع فرصة مثالية لتحسين العمل الجماعي وتحسين التعاون، توصي أخصائية العلاج الطبيعي إيما جيمس بإعداد "اجتماعات جماعية وتشجيع الحركة داخل الاجتماع - ربما كجزء من مبادرة بناء الفريق ، فإن اجتماع الساعة العاشرة" يشرب ويمتد ".