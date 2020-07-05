شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف..7 حالات ممنوعة من التبرع بالبلازما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك شروط مهمة لا بد أن تتوفر فى المتبرع بالبلازما لإنقاذ مرضى كورونا، وأهمها أن يكون من نفس فصيلة المريض، كما يوجد موانع تعيق التبرع بالبلازما . وحسب ما ذكره موقع grifolsplasma فهناك حالات ممنوعة من التبرع بالبلازما وهى:



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