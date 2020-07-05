تقرير يُبرز السبب الحقيقى وراء الشعور بألم الصدر للحوامل

ألم الصدر أثناء الحمل قد يثير القلق ويمكن أن يكون هناك أسباب عديدة وراء هذه الحالة وفى حالات نادرة، قد يكون ألم الصدر أثناء الحمل مرتبطًا بحالة صحية خطيرة لذلك يجب الحذر واستشارة الطبيب فورًا وفقا لتقرير لموقع healthline.

مع تقدم الحمل، يمكن أن تؤدي جميع التغييرات والتحولات في الجسم إلى زيادة معدل ضربات القلب بحيث يكون أعلى من المعتاد كما قد يضغط الجنين النامي على معدة المرأة الحامل ورئتيها ولذلك يكون الشعور بألم فى الصدر أمر طبيعى وقد يصاحب ذلك أيضًا ضيق في التنفس، صعوبة في التنفس أثناء النوم أو الاستلقاء، خفقان القلب، معدل ضربات القلب السريع، ضغط دم منخفض، إعياء

أسباب آلام الصدر في وقت مبكر من الحمل

يمكن أن يتحول إثارة الحمل الجديد بسرعة إلى القلق يمكن أن يحدث هذا في أي وقت أثناء الحمل كل هذه المشاعر يمكن أن تعطي أعراض جسدية مثل ألم في الصدر بالإضافة الى ضيق الصدر، دوخة، مشاعر القلق، تنفس سريع، صعوبة في التركيز غثيان صباحي.

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في بعض الأحيان، تكون أولى علامات الحمل هي الغثيان والقيء، يمكن أن يحدث غثيان الصباح في أي وقت من النهار وأحيانًا في الليل سببها الهرمونات و يمكن أن يسبب كل الغثيان والقيء أحيانًا فقدانًا مؤقتًا للوزن وحتى الجفاف، وقد يؤدي غثيان الصباح الخطير إلى ألم في الصدر.

حاله أخرى قد تؤدى الى الشعور بألم فى الصدر عند المرأة الحامل وهى إذا كانت الأم مصابة بالربو وهو ما تزداد أعراضه حده خلال فترة الحمل ويمكن أن يؤدي إلى ضيق الصدر وضيق التنفس وألم في الصدر أثناء الحمل.

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