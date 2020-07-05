شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفرق بين «حساسية الأنف» و«الزكام»؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور علي معيض الشهري، استشاري وأستاذ جراحة أنف وأذن وحنجرة بكلية الطب جامعة الملك خالد، الفارق بين أعراض “حسياسية الأنف” و”الزكام”.

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وقال “الشهري” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “الفرق بين حساسية الأنف والزكام؛ أعراض الحساسية: سيلان مائي من الأنف لا يتحول لأصفر، انسداد وصعوبة تنفس، عطس”.

وأضاف الاستشاري بكلية الطب جامعة الملك خالد: أن “أعراض الزكام: سيلان مائي من الأنف في البداية ثم يتحول للون لأصفر، حرارة وقشعريرة وهذا فارق مهم، انسداد أنف، صداع”.

جدير بالذكر أنه مع ارتفاع درجات الحرارة يعاني مرضى الجيوب الأنفية من مشاكل كثيرة وانزعاج، وتزداد أعراض التهاب الجيوب الأنفية لديهم عن المعتاد.