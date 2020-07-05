شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يقدم نصائح مهمة لتجنب أعراض ارتجاع المريء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم طبيب الباطنية والجهاز الهضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، عبد الله الذيابي، نصائح مهمة لمن يعانون من أعراض ارتجاع المريء.

وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر” أنه لا يوجد نظام غذائي يناسب كافة الحالات، لذا على كل مريض أن يعرف الأطعمة التي تثير لديه الأعراض.

وأشار إلى أن أبرز المشروبات التي تؤدي إلى ارتجاع المريء، تلك التي تحتوى على كافيين مثل الشاي والقهوة أما الأطعمة فلابد تجنب الدهنية والمقليات. والأطعمة الحارة والشوكولاتة والثوم والبصل والنعناع وصلصلة الطماطم.

وأما فيما يتعلق بالعوامل التي تساعد على التخلص من أعراض ارتجاع المريء، تتمثل في إنقاص الوزن وتجنب ارتداء الملابس الضيقة، خاصة حول الخصر، وتجنب التدخين، والنوم بعد 3 ساعات من تناول آخر وجبة.

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