سلطان الجابر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات المزيد

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، دمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات واستحداث مناصب وزراء دولة جدد.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه تم الإعلان عن الهيكلة الجديدة بعد تشاروه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ومباركته للهيكل الجديد، واعتماد رئيس الدولة لها.

وتقرر إنشاء وزارة جديدة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتعيين سلطان الجابر وزيراً لها، حيث تتولى العمل على تطوير القطاع الصناعي في الإمارات، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها.

وإلى جانب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تم تعيين الدكتور سلطان الجابر رئيسا لمصرف الإمارات للتنمية ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر.

وشملت القرارت دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بها، وتعيين سهيل المزروعي وزيراً لها.



كما جرى تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، بداية من عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد ومعه أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وتم دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب، والتي تضم بدورها وزيرين هما شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب.

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وتضمنت القرارات نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع، وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء وتعيين عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل تشرف على الهيئة وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية.

وجرى استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين عمر العلماء مسئولا عن هذا الملف.

إلى ذلك، عُين حمد المنصوري رئيساً للحكومة الرقمية بدولة الإمارات، وأحمد جمعة الزعابي وزير شئون المجلس الأعلى للاتحاد، والشيخ نهيان بن مبارك وزيراً للتسامح والتعايش وإلحاق وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي مريم المهيري بشئون الرئاسة.

كما تم تعيين عبدالله بالحيف النعيمي وزيراً للتغير المناخي والبيئة، وسارة الأميري رئيسة لوكالة الإمارات للفضاء.

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الأحد، الهيكل الجديد للحكومة، والذي يمكن مرونة وسرعة في تنفيذ المهام الموكلة لها، بما يتماشى مع تحديات المرحلة.

وتتبنى دولة الإمارات معايير واضحة لنجاح أي حكومة، يتصدرها دائماً تعزيز المرونة والجاهزية والقدرة على التأقلم وتبني التغيير.

وتتماشى التغييرات المعلنة مع سياسة إعادة ترتيب الأولويات وتطوير الخطط والاستراتيجيات للتكيف مع المتغيرات بسرعة أكبر، وترتيب الأولويات الوطنية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.