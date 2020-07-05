الإمارات تعلن هيكل الحكومة الجديدة لضمان المرونة والسرعة المزيد

الخليج 365الأحد 2020/7/5 12:05 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، الهيكل الجديد للحكومة، والذي يمكن مرونة وسرعة في تنفيذ المهام الموكلة لها، بما يتماشى مع تحديات المرحلة.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعلن في وقت سابق اعتماده الهيكل الجديد للحكومة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن "الهدف من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا، حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن".
وأشار إلى أنه تم إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، بالإضافة إلى دمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أيضا أنه تم استحداث مناصب وزراء دولة جدد وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل.
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