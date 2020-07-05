سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 5 يوليو 2020

سجل سعر الدولار في لبنان في بداية التعاملات صباح اليوم الأحد، نحو 8200 ليرة للشراء في السوق الموازية (السوداء)، ونحو 7500 ليرة للبيع، بعد أن لامس عتبة 10 آلاف ليرة في بعض المناطق يوم الخميس.



وحدّدت مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي في نشرة السبت 4 يوليو/تموز 2020 سعر صرف الدولار عند دفع الحوالات النقدية الواردة من خارج لبنان عند مستوى 3800 ليرة لبنانية.

واستقر السعر في السوق الرسمية وفق ما أعلنه مصرف لبنان "تم تحديد سعر التداول في العملات بين الدولار الأمريكي والليرة اللبنانية لدى الصرافين عبر التطبيق الإلكتروني (Sayrafa) على سعر 3850 - 3900 ليرة للدولار الواحد".

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، تسبب بارتفاع معدّل التضخّم وجعل قرابة نصف السكّان يعيشون في فقر مدقع.

وارتفع سعر كيس الخبز على أثر الأزمة الاقتصادية الراهنة من 1500 إلى 2000 ليرة خلال أسبوع واحد فقط، بسبب الارتفاع الكبير في معدلات التضخم وسط أزمة نقص الدولار والنقد الأجنبي.

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وفقد عشرات الآلاف أعمالهم أو جزءا من دخلهم مع إغلاق معظم المحال التجارية أبوابها وموجة الغلاء غير المسبوقة في بلد يكاد يكون خاليا من الموارد الأولية ويستورد معظم منتجاته بالدولار من الخارج.

ومنذ أشهر، لا يتمكن اللبنانيون من السحب من حساباتهم بالدولار، بينما يمكنهم السحب منها بالليرة اللبنانية فقط على وقع أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت المصارف قيوداً مشددة على سحب الأموال خصوصاً بالدولار، ما أثار غضب المودعين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب أموالهم بعد تحديد سقوف تضاءلت تدريجياً.

وبعد بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس/آذار الماضي، توقّفت المصارف كلياً عن تزويد زبائنها بالدولار بحجة عدم توفّره جراء إقفال المطار.

وفي أبريل/نيسان الماضي، طلب المصرف المركزي من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم بالدولار بالليرة. وحددت المصارف سعر الصرف بقيمة 3 آلاف ليرة.