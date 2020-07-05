كل ما تودين معرفته عن فوائد الزيوت الطبيعية للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يوليو 2020 10:43 صباحاً - جدول المحتوى 1- أهمية الزيوت الطبيعية للصحة العامة. 2- فوائد زيت جوز الهند للأطفال 3- فوائد زيت السمك للأطفال 4- فوائد زيت الزيتون للأطفال 5- فوائد زيت السمسم للأطفال 6- ما هي أضرار بعض الزيوت الطبيعية للأطفال؟ تعتبر الزيوت الطبيعية هي مستخلصات خام من أطعمة طبيعية متوافرة في الحياة، وبعضها يكاد غالي الثمن، والبعض منها لا نشعر بفائدته، وبعضها يكون مصدرها معدنياً مثل اليزوت المشتقة مثل البترول، وقد تستغربين لو علمت أن فازلين الأطفال المرطب للبشرة يصنع من البترول، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" ومن خلال لقاءها مع الدكتورة إيمان بركات، إختصاصية التغذية العلاجية بعض فوائد الزيوت الطبيعية ومحاذير إستخدامها لطفلك خلال مراحل عمره كالآتي. Advertisements 1- أهمية الزيوت الطبيعية للصحة العامة تنقسم الزيوت الطبيعية إلى زيوت من أصل نباتي مثل زيت الزيتون، وزيوت من أصل حيواني مثل زيت السمك، وزيوت من أصل معدني مثل الزيوت المشتقة من البترول.

تفيد هذه الزيوت في التغذية والعلاج معاً.

ويمكن إستخدامها في الطعام اليومي مثل زيت الزيتون.

كما تستخدم للطهي مثل زيت دوار الشمس، وزيت الذرة.

وبعضها يستخدم في العلاج سواء في التدليك والمساج، أو علاج مشاكل الجلد والبشرة. 2- فوائد زيت جوز الهند للأطفال تتركز فوائده في أنه يستخدم لعلاج آلام التسنين حيث يمكن للأم أن تقوم بمزج القليل من مسحوق القرنفل مع زيت جوز الهند.

بعد أن تحصل الأم على معجون متجانس يشبه الكريم، يمكن أن تحفظه في الثلاجة، ثم تفرك به لثة الطفل.

سوف تلاحظ الأم أنه توقف عن البكاء وأنه قد إستغرق في النوم.

القرنفل أو المسمار وزيت جوز الهند مادتان تحتويان على مواد مسكنة للألم وملطفة، وزيت جوز الهند تحديداً ينشط الدورة الدموية ويقلل من حدّة الألم، يستخدم للتدليك في كل مناطق الجسم.

ويمكن للأم تدليك بطن الطفل في حال معاناته من المغص الذي يستمر في الأشهر الأولى لساعات.

يستخدم زيت جوز الهند في علاج بشرة الأطفال الحساسة، حيث يستخدم في علاج ما يعرف بطاقية المهد، وإلتهاب الجلد، والطفح الجلدي. 3- فوائد زيت السمك للأطفال يحتوي زيت السمك على حمض دهني هو الأوميغا 3، وهو مفيد جداً لصحة الكبار والصغار.

ويفيد زيت السمك في علاج الأطفال المصابين بفرط الحركة وقصور الأنتباه.

ويستخدم لتحسين نمو الأطفال المبتسرين الذين يولدون في سن مبكرة.

ولكن يجب ألا تتجاوز الجرعة المستخدمة 56.7 غراماً في الأسبوع لكي لا يصاب الطفل بتلف الدماغ. 4- فوائد زيت الزيتون للأطفال يعتبر هذا الزيت من الزيوت المباركة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم.

يستخدم هذا الزيت لتهدئة السعال عند الأطفال حيث يحتوي الجزء الخلفي من الحلق على مستقبلات تتعرف على العامل المضاد للالتهابات oleocanthal، والذي يتوافر في كل من زيت الزيتون والإيبوبروفين وهو مادة مسكنة للألم.

فإذا كان السعال ناتجاً عن الغبار والأوساخ في حلق الطفل أي تعرضه للتلوث، مما تسبب في إصابة الأنسجة بالتهاب، فقد يساعد زيت الزيتون على تقليل الالتهاب في هذه الحالة.

ويحتوي زيت الزيتون على نسبة من حمض الأوليك وبالتالي فهو يستخدم بحرص على الجلد للطفل.

يمكن للأم أن تدهن شعر الطفل للتخلص من القشرة قبل الحمام.

كما يستخدم لدهان المواليد لتقوية عظام الطفل وتدفئته في فصل الشتاء. 5- فوائد زيت السمسم للأطفال يستخدم زيت السمسم للأطفال في فرك اللثة والأسنان ببعض القطرات من زيت السمسم، لتسكين الألم الناتج عن تهيج اللثة بسبب مرحلة التسنين.

ويستخدم لتكثيف شعر الرضع ونموه، حيث يدلك به الشعر قبل الحمام بنصف ساعة ثم يغسل بشامبو الأطفال لأن هذا الزيت يحتوي على عناصر مغذية ومفيدة للشعر والجسم.

ويستخرج زيت السمسم من بذور السمسم الأسود وهو يحتوي على عناصر غذائية مفيدة، ويمكن أن يستخدم كغذاء للطفل في سن متقدمة. 6- ما هي أضرار بعض الزيوت الطبيعية للأطفال؟ بعض الزيوت قد تسبب تهيجات في الجلد بالنسبة للأطفال ولا يفضل أن تستخدم للأطفال في سن صغيرة مثل الأطفال الحديثي الولادة.

وبعض الزيوت يجب ألا تستخدم إستخداماً داخلياً على شكل مشروب أو قطرات أو مستحلب للطفل.

ولذلك يجب إستشارة الطبيب قبل إستخدام الزيوت الطبيعية للأطفال، لكي تعرف الجرعة الموصى بها والمناسبة لسن الطفل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.