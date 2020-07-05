كيف تعتنين بشعر طفلتك المجعّد من دون خجل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يوليو 2020 10:43 صباحاً - قد تقفين حائرة أمام تصفيف شعر ابنتك المجعد الذي أخذته ربما من جينات عائلة والدها، هنا ليس عليك أن تفكري إن كانت العمة أم الحماة هي السبب، بل عليكأن تتعلمي بسرعة كيفية العناية بشعرها الجميل. وقواعد تصفيفهحتى لا تمتلئ تجعيداتها الكبيرة بالعقد بعد نوم الليل، هناك شروط عليك تعلمها لتخرجي بتصفيفات تناسب البقاء في البيت في فترة الحجر المنزلي.

اختصاصية التجميل ديبورا ويكلي، تعطي بعض نصائح للأمهات اللواتي يعانين من شعر بناتهن المجعد.



لكل أم طريقتها في تصفيف شعر ابنتها، فبعضهن ينصحن بزيت جوز الهند، والبخاخات، والهلام المثبت. لكنك ستعلمين أن كل ما يحتاجه الأمر هو مقدار من الحب، حيث نقدم لك هذه النصائح:

نصائح عاطفية

1 – أسمعي ابنتك عبارة أنت جميلة دائماً.

2 – لا تشعري بالخجل إذا حاولت صديقة، راقبت شعر ابنتك أن تقدم لك نصيحة، فهي تحمل نية طيبة ويمكنك تقدير ذلك حسب درجة صداقتك بها.

3 – لا تكوني حساسة، ملاحظات الصديقات، إشارة إلى أنك لا تفهمين شعر ابنتك، خذي التعليق بأريحية، ونوهي بحديثك، أنه يوم مضطرب مر على شعرها.

4 – لا تتعبي نفسك وتفسري تعليقات الناس حول شعر ابنتك المجعد بعمق، وكأنها إهانة، فهؤلاء الأشخاص لا يقصدون أن تشعري بهذه الطريقة.

5 – كوني على دراية بشعر ابنتك، وضعي في ذهنك أنها مختلفة، واعترفي بأن شعرها يحتاج لرعاية خاصة.

6 – لا تترددي بطلب المساعدة من زوجك، ودعيه يشاركك هذا العمل اليومي.



نصائح عملية

1–استخدمي مشط الإصبع بعد أن تقومي بترطيب شعرها يومياً ومرري أصابعك خلاله أثناء البلل، وأنت توجهين مكيفاً متوسط الحرارة في شعرها.

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2 - إن قضاء 20 دقيقة لغسيل شعرها في حوض الاستحمام، سيضايقها بالتأكيد، لذلك قومي بهذه العملية كل بضعة أيام.

3 – استخدمي مصفف الشعر المتوسط الحرارة لمدة 3 دقائق يومياً بعد ترطيب الشعر وبخه بالماء.

4 – ثم ادهني الشعر بكريم خاص للشعر الجاف، أو آخر لإصلاح الشعر. من دون مواد كيميائية أو رائحة.

5 - أثناء وجودها في حوض الاستحمام لا تنسي نقع شعرها بالبلسم، وأدخلي أصابعك فيه لتفكي عقد تجعيداته، وقد يستغرق ذلك بعض الوقت، اعتماداً على عدد الأيام التي مرت منذ أن قمت بغسل شعرها آخر مرة.

6 - إذا كانت تلعب في الحديقة وتتعرض للرياح والأوساخ فمن الأفضل أن تجعلي شعرها مرتفعاً. وعندما تدخل البيت لا تنسي أن تمشطيه بأصابعك. فهي حيلة ستوفر عليك بعض الجهد.

7 – لا تستخدمي الفرشاة أو المشط الدقيق، فإنه يكسر تجعيد الشعر ويجعل شعرها أكثر جفافاً وتجعداً. فصحيح أن تمشيط الأصابع قد لا يخرج دائماً كل العقد، لكنه يجعل نمط شعرها أفضل.

8 – امنعيها من غسيل شعرها قبل النوم، والنوم به مبللاً، فهي إن استيقظت بهذه الحالة سيتطلب الأمر منك جهداً وقد لا يكون ناجعاً، أوضحي لها أن غسل شعرها سيكون في فترة ما بعد الظهر أو الصباح.



9 – لتتجنبي العقد، جربي القبعات المخملية، والأوشحة الحريرية، والضفائر، وإذا لم توفر لك الجهد بشكل جيد، فابحثي عن وسائل أخرى وشاركي الأمهات اللواتي يعشن هذه التفاصيل، التي لن نسميها معاناة، ففي النهاية هو شعر ابنتك.