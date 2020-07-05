طوارئ “سعود الطبية: لا تتعرضوا لأشعة الشمس لفترة طويلة

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الخليج 365 - الرياض- تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة
نشر قبل 1 دقيقة - 10:23 صباحًا, 5 يوليو 2020 م
المناطق _ الرياض
أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطوارئ المستشفى العام على أهمية الوقاية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة.
وأوضحت المدينة بأن الإصابة بضربة الشمس تشمل حدوث الصداع والدوار واحمرار الوجه مع سخونة وجفاف الجلد وتوقف العرق مع ارتفاع كبير في درجة الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية، بالإضافة إلى قوة النبض مع سرعته وعدم انتظامه وارتفاع ضغط الدم.
وشددت المدينة على ضرورة تناول أكبر قدر من المياه يوميًا لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم مع مراعاة بأن لا تتضمن وجبات الطعام نسبة عالية من الأملاح لتعويض الفاقد نتيجة عملية التعرق، مع ضرورة استخدام أغطية الرأس للوقاية من أشعة الشمس المباشرة.
ودعت المدينة لتجنب الخروج في النهار خلال فترات الذروة من الساعة 11 صباحًا وحتى 3 عصرا إلا للضرورة، حيث تكون درجات الحرارة في أشدها.
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