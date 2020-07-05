كيف تحسب احتياجات جسمك من الطاقة يوميا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتمد مقدار الطاقة، التي يحتاجها الجسم يوميا، على عدد كبير من العوامل، مثل الحركة والعمر وأيضا الجنس، لذا فإن احتياجاتنا من الطاقة تختلف من شخص لآخر، بل ومن وقت وعمر لآخر.

وقالت إخصائية التغذية الألمانية سارا رامينجر إن الرجال والنساء لديهم متطلبات طاقة مختلفة بسبب اختلاف تكوين أجسامهم، فعادة ما يكون لدى الرجال كتلة عضلية أعلى ونسبة أقل من الدهون في الجسم، ولأن العضلات تستهلك المزيد من السعرات الحرارية، فإن الرجال يحتاجون إلى المزيد من الطاقة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

دور الأعضاء

من جانبها، أوضحت إخصائية التغذية العلاجية الألمانية آنيا بوسي فيستفال أن الأعضاء تلعب أيضا دورا مهما، حيث إنها تحدد الجزء الأكبر من معدل الأيض، وعلى الرغم من أن الأعضاء تشكل حوالي 6% فقط من وزن الجسم، إلا أنها مسؤولة عن 70% من استهلاك الطاقة أثناء الراحة.

ويتراجع استهلاك الطاقة في الشيخوخة لتقلص الكتلة العضلية وزيادة الدهون، كما تتقلص الأعضاء أيضا إلى حد ما.

أهمية الحركة

وتندرج الحركة أيضا ضمن العوامل المهمة، فإذا كان المرء يجلس على مكتبه طوال اليوم، فإنه يستهلك طاقة منخفضة، وبالتالي يجب أن يتناول كمية قليلة من الطعام.

أما إذا زادت الحركة، فسيكون هناك متطلبات عالية من الطاقة ومعدل تحويل مرتفع للطاقة، وبالتالي يمكن تناول الطعام بكمية أكبر.





معدل الأيض الإجمالي

ولحساب معدل الأيض الإجمالي يحتاج المرء إلى معدل الأيض الأساسي ومعدل الأيض مع الجهد البدني، علما بأن معدل الأيض الأساسي هو مقدار الطاقة، الذي يحتاج إليه الجسم أثناء الراحة.

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وكمعدل أيض أساسي يحتاج الجسم إلى سعر حراري واحد لكل كيلوجرام من وزن الجسم ولكل ساعة، فمثلا يحتاج الشخص البالغ وزنه 70 كيلوجراما إلى معدل أيض أساسي يبلغ 1680 سعرا حراريا (حاصل ضرب 70 في 24).

أما معدل الأيض مع الجهد البدني المعروف أيضا باسم "معدل النشاط البدني" والمعروف اختصارا بـ(PAL) فيعني مقدار الطاقة، الذي يحتاج إليه الجسم أثناء النشاط والحركة، ويعد هذا المعدل مفيدا بصفة خاصة للأشخاص، الذين يمارسون ألعابا رياضية تنافسية.

ويتم تحديد معدل الأيض مع الجهد البدني كالآتي:

- مَن يجلس على المكتب غالبا يحصل على معدل يتراوح بين ١.٤ و١.٥.

- مَن يمارس الرياضة المجهدة بمعدل 4 إلى 5 مرات أسبوعيا يحصل على معدل يتراوح بين ١.٦ و١.٧

ولاحتساب معدل الأيض الإجمالي أي مقدار الطاقة اليومي يتم ضرب معدل الأيض الأساسي في معدل الأيض مع الجهد البدني، حيث يحتاج الشخص البالغ وزنه 70 كجم ويجلس على المكتب في الغالب إلى مقدار طاقة يومي يبلغ 2352 أو 2520 سعرا حراريا (حاصل ضرب 1680 في ١.٤ أو ١.٥).

وكقيمة استرشادية أكثر بساطة يمكن للأشخاص، الذين يتمتعون بوزن طبيعي، احتساب معدل الأيض الإجمالي من خلال ضرب وزن الجسم في 30، وبناء على ذلك يحتاج الشخص، الذي يبلغ وزنه 70 كجم، إلى 2100 سعر حراري يوميا.



