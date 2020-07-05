فيروس كورونا.. أرقام قياسية للإصابات والوفيات حول العالم

سجل فيروس كورونا المستجد، انتشارا واسعا وأرقاما قياسية في الإصابات والوفيات مقارنة بالأسبوع الماضي، في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول الحالات في الصين في ديسمبر/كانون الأول عام 2019.



وبحسب إحصاء لـ"رويترز" فقد أصاب الفيروس أكثر من 11.29 مليون شخص على مستوى العالم كما أودى بحياة 529505 أشخاص آخرين.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 129476 حالة وفاة ومليوني و812976 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 63174 حالة وفاة ومليون 539081‭ ‬حالة إصابة، فيما جاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 9859 حالة وفاة و667883حالة إصابة.

200 ألف إصابة في 24 ساعة

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في العالم خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها 200 ألف حالة، مقابل نحو 163 ألف حالة في المتوسط خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المنظمة أن ولاية فلوريدا الأمريكية سجلت أكبر عدد من الإصابات خلال يوم واحد.





وأضافت أن إسبانيا أغلقت منطقة زراعية تضم أكثر من 200 ألف شخص بعد تفشي فيروس كورونا.

وسجلت إيطاليا زيادة أعلى من المتوسط في الحالات، وأضافت الهند أكثر من 22 ألفا و700 إصابة، وهو أكبر عدد للمصابين في يوم واحد.

الولايات المتحدة.. انكسار طفيف

سجّلت الولايات المتّحدة، السبت، أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 أنّ الولايات المتّحدة سجّلت خلال 24 ساعة 43,742 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 252 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواهم في هذا البلد إلى 129,657 شخصاً.

وهذه الأرقام التي تقلّ كثيراً عن تلك التي سجّلت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة والتي بلغت ذروتها الجمعة (أكثر من 57 ألف إصابة جديدة) تظهر تباطؤاً في وتيرة تفشّي الوباء، لكنّ هذا الأمر لا يمكن الركون إليه إذ إنّ هذا الانخفاض قد يكون ناجماً عن عطلة العيد الوطني الذي احتفلت به الولايات المتحدة السبت.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات التي بات عددها 2,836,764 إصابة.

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تكساس.. أكبر زيادة يومية

وأعلنت السلطات الصحية في ولاية تكساس الأمريكية، السبت، عن أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، بتسجيل 8 آلاف و258 حالة، فيما تتواصل الزيادة في عدد الحالات التي تستقبلها المستشفيات .

وبدأ الكثير من سكان تكساس في الالتزام بارتداء كمامات الوجه يوم الجمعة بناء على أوامر الحاكم جريج أبوت.

وتضمن أمر ارتداء كمامات الوجه فرض غرامة قدرها 250 دولارًا للمخالفين.

وقال مسؤولو الصحة في تكساس يوم السبت إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في الولاية يبلغ الآن 191 ألفا و 790 حالة.

كما أفاد مسؤولو الصحة بالولاية بوفاة 33 حالة إضافية، وبذلك يصل مجموع حالات الوفاة في تكساس إلى 2608. فيما بلغت الحالات التي تخضع للعلاج بالمستشفيات 7890 حتى يوم السبت، بزيادة 238 حالة عن يوم الجمعة.

البرازيل تتمسك بالمركز الثاني

وقالت وزارة الصحة في البرازيل اليوم السبت إنه تم تسجيل 37923 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 1091 حالة وفاة.





وطبقا للوزارة سجلت البلاد أكثر من 1.5 مليون إصابة منذ تفشي الوباء في حين بلغ إجمالي الوفيات بسبب المرض 64265 حالة.

المكسيك تتجاوز فرنسا

وأعلنت السلطات المكسيكية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد بالبلاد، تجاوزت حاجز الـ 30 ألف حالة وفاة السبت متجاوزة فرنسا التي كانت تحتل المركز الخامس من حيث عدد الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس.

وأفاد المسؤولون بوفاة 523 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد 30 الفا و366 حالة بسبب الوباء.





وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المكسيك بنحو 6000 ليصل إلى 251 الفا و 165 حالة، على قدم المساواة مع إسبانيا، ثامن أعلى عدد من الحالات.

وعلى صعيد متصل ، قام حوالي 200 بائع متجول بإغلاق بعض الطرق الرئيسية في وسط مدينة مكسيكو سيتي يوم السبت للمطالبة بالسماح لهم بالبيع مرة أخرى وسط جائحة فيروس كورونا.