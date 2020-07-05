شكرا لقرائتكم خبر عن س وج .. كل ما تريد معرفته عن التهاب عضلة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب العضلة القلبية هو التهاب يحدث في عضلة القلب، ويمكن أن يؤثر على عضلة القلب والنظام الكهربائي للقلب، ما يقلل قدرة القلب على الضخ ويتسبب في حدوث نُظم القلب السريعة أو الشاذة وهى ما تسمى (اضطراب نظم القلب)، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن التهاب عضلة القلب وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س: ما هى أعراض التهاب عضلة القلب؟

ج:

1:ألم الصدر.

2:نظم القلب غير الطبيعية والسريعة (اضطراب نظم القلب).

3:ضيق في التنفس، في أثناء الراحة أو أثناء ممارسة النشاط البدني.

4:احتباس السوائل وتورم الساقين، والكاحلين، والقدمين.

5:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

6:الصداع الشديد.

7:ألم الجسم والمفاصل.

س:ما هى أسباب التهاب عضلة القلب؟

في كثير من الأحيان، لا يتمكن الأطباء من تحديد سبب التهاب عضلة القلب، الأسباب المحتملة كثيرة، ولكن الإصابة بالتهاب عضلة القلب نادرة الاحتمال، وتتضمن الأسباب المحتملة:

1: يشيع ارتباط العديد من الفيروسات بالتهاب عضلة القلب، بما فيها الفيروسات المسببة للزكام (الفيروس الغدي)؛ والتهاب الكبد الفيروسي B وC؛ وكوفيد 19؛ والفيروسة الصغيرة التي عادةً ما تصيب الأطفال بطفح جلدي طفيف (المرض الخامس)؛ وفيروس الهربس البسيط.

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2: من الحالات التي يمكن أن تسبب التهاب عضلة القلب: الالتهابات المَعِدية المعوية (الفيروسات الإيكوية)، وداء كثرة الوحيدات (فيروس إبشتاين-بار)، والحصبة الألمانية. كما أن التهاب عضلة القلب شائع أيضًا لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وهو الفيروس الذي يسبب الإيدز.

3:يمكن أن تسبب العديد من أنواع البكتيريا التهاب عضلة القلب، بما في ذلك المكورات العنقودية، والمكورات العقدية، والبكتيريا المسببة للدفتيريا، والبكتيريا المنقولة بالقراد وهي المسؤولة عن مرض لايم.

4:الطفيليات، يمكن أن تسبب التهاب عضلة القلب من بينها طفيليات مثل المثقبية الكروزية والمقوّسات، بالإضافة إلى بعض الطفيليات التي تنقلها الحشرات والتي يمكن أن تسبب حالة تسمى داء شاغاس.

5: يمكن أن تسبب الفطريات التالية أحيانًا التهاب عضلة القلب، خاصةً لدى الأشخاص المصابين بضعف جهاز المناعة ومنها العدوى الفطرية المهبلية، مثل عدوى المبيضّات؛ العفن، مثل الرشاشيات؛ والفطريات الأخرى، مثل النوسجة، والتي توجد عادة في فضلات الطيور.

6:الآثار الجانبية لبعض الأدوية قد تعرضك للإصابة بالتهاب عضلة القلب.

س:ما هى طرق الوقاية من التهاب عضلة القب؟

ج:

1:تجنب الأشخاص المصابين بمرض فيروسي أو مرض مشابه للإنفلونزا حتى يتم تعافيهم، إذا كنت تعاني من أعراض فيروسية، فحاول ألا تعرض الآخرين للعدوى.

2:يمكنك اتباع نظام نظافة جيد، قد يساعد غسل اليدين بانتظام في منع انتشار الأمراض.

3:تجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، لتقليل فرص الإصابة باحتشاء عضلة القلب المرتبطة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية.