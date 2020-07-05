إليك أشياء لا تفعلها قبل النوم من بينها ممارسة الرياضة واستخدام الهاتف

النوم جزء مهم من صحتنا العامة ، فخلال النوم ، تقوم أجسامنا بإصلاح وبناء العضلات ، وتقوم عقولنا بدمج المعلومات الجديدة التي تعلمناها وتخزينها لذكرياتنا ، وهرموناتنا ، ومعدل ضربات القلب ، وتقريبًا جميع أنظمتنا تتباطأ وتستقر خلال ساعات النوم ، لذلك عندما لا نحصل على ما يكفي من النوم ، فهناك العديد من الأعراض التى قد نتعرض لها وتتجاوز مجرد الإرهاق مثل ضعف جهاز المناعة بالإضافة إلى التغيرات في التمثيل الغذائي ومقاومة الأنسولين.

ربما يعلم البعض الطقوس الصحية التى يجب أن يفعلها للحصول على نوم هادئ، إلا أن هناك أيضا عدد من الأشياء التى يجب تجنبها تماما ، للبقاء بصحة جيد ، وفقا لتقرير منشور على موقع the list.

مشاهدة التليفزيون

النسبة للكثيرين منا ، فإن التوقيت الذي يكون بعد الانتهاء من إعداد الطعام وتنظيف المنزل ورعاية الأطفال هو المناسب لمشاهدة التليفزيون ، إلا أن الحقيقة أن مشاهدة التليفزيون قبل النوم يمكن أن تؤثر على كفاءة النوم جيدًا في الليل.

استخدام الهاتف أو الكمبيوتر

ترك هاتفك إذا كنت تنام وهو لا يزال في يديك ، حاول أن تتركه خارج غرفة نومك ، فاستخدام الهاتف أو جهاز الكمبيوتر قبل النوم مباشرة هو أمر مزعج من نواح عديدة. مثل مشاهدة التلفزيون ، فإن استخدام الهاتف أو الكمبيوتر لأي سبب قبل النوم يمنح دماغك الكثير من التفكير وهذا لا يساعد على النوم بسلام.

قراءة رواية مثيرة

من البدائل الرائعة لمشاهدة التلفزيون أو التحديق في هاتفك قبل النوم مباشرة القراءة ، لكن الكثير من ذلك يعتمد على ما تقرأه ، فقراءة رواية رومانسية ، أو كتاب تنمية بشرية ، أو المذكرات قد يكون طريقة جيدة ، وسيكون من الصعب جدًا الاستراحة بعد قراءة رواية مثيرة ، فلن يساعدك هذا النوع على الاسترخاء أبدا .

التحقق من البريد الإلكتروني للعمل

يحب بعض الأشخاص التحقق من البريد الإلكتروني الخاص بالعمل قبل النوم مباشرة لمعرفة ما سيقومون به في اليوم التالي في العمل ، وهو ما يشعرك بالضغط على مدار اليوم .

المجادلة

ربما نصحك الكثيرون بضرورة ألا تذهب إلى الفراش غاضبًا ، فيجب عليك حل المشكلات مع الأصدقاء والعائلة وغيرهم من الأشخاص المهمين قبل النوم كل ليلة. في الواقع ، فإجراء محادثات صعبة أو الجدال في الليل يضر أكثر مما ينفع في علاقتك ، بالإضافة إلى أنه يؤثر سلبا على نومك.

تناول الطعام

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يمكن أن يجبر الروتين اليومى الكثيرين على تناول العشاء في توقيت متأخر من الليل ، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى السمنة ، فإنه أيضا قد يؤدى إلى اضطرابات أثناء النوم .

شرب الكافيين

يعلم الكثيرون أن الكافيين والسكر في الشوكولاتة يبقيك مستيقظًا ، لذلك يجب تجنب شرب الكافيين قبل وقت النوم أيضًا. ولا ينطبق هذا على القهوة فقط ، لأن العديد من أنواع الشاي تحتوي على مادة الكافيين التي يمكن أن تبقيك مستيقظًا في الليل.

تدخين السجائر

قد يساعدك تدخين السجائر على الشعور بمزيد من الاسترخاء ، ولكنه يؤدي في النهاية إلى اضطرابات في النوم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن النيكوتين ، وهو العقار النشط في السجائر.

شرب الكثير من الماء

شرب المياه من الأمور المهمة حيث يوفر الترطيب ، ويساعد شرب كمية كافية من الماء على تنظيم ضغط الدم ، لكن الشرب قبل النوم يعني أنك ستستيقظ على الأقل مرة واحدة أثناء الليل للتوجه إلى الحمام، فمن الصعب الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً .

ممارسة التمارين الرياضية

توصي مؤسسة النوم الوطنية بممارسة التمارين اليومية لمساعدتك على الحصول على نوم أفضل ، ولكن ضع في اعتبارك أن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في وقت متأخر من الليل يمكن أن يكون له تأثير سلبي على نومك ، حيث يؤدي التمرين إلى زيادة ضخ الأدرينالين ومعدل ضربات قلبك ، وهو بالتأكيد ليس وصفة لقضاء ليلة نوم ناجحة

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