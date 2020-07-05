هيئة الأدوية الأميركية توافق على مواصلة التجارب على 4 أدوية لـ"كورونا"

استمرار التجارب على 4 لقاحات وافقت عليها هيئة الأدوية الأميركية وتوقعات بطرحها نهاية العام

كشف الدكتور ستيفن هان مفوض هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، عن أن الولايات المتحدة، مازالت تهدف إلى توفير لقاح لفيروس كورونا "كوفيد 19" بحلول نهاية العام أو أوائل العام المقبل، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة" CNN "، الإخبارية.

وأضاف: منحت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية(FDA) إذنًا للاستمرار في التجارب السريرية لــ4 لقاحات منفصلة لفيروس كورونا، وقد رأينا عددًا من مطوري اللقاحات يتقدمون، لذلك لدينا الكثير من اللقاحات المختلفة.

وقال" هان"، نتوقع أن يدخل اثنان من هذه اللقاحات في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية، وهي تجارب سريرية كبيرة في هذا الشهر، نحن على وشك الوصول إلى لقاح بحلول نهاية العام أو أوائل العام المقبل، لذلك أنا متفائل بحذر، بالطبع يعتمد ذلك على البيانات التي تم الاستناد عليها فى التجربة.

من جانبه قال الدكتور جاري ديسبروف، القائم بأعمال المدير، بالهيئة الأمريكية للأبحاث الطبية الحيوية المتقدمة والتطوير،"لا يمكنني ذكر بعض الشركات على وجه التحديد، نحن في مفاوضات مع العديد منها، وأستطيع أن أذكر شركة استرازينيكا AstraZeneca، حيث تعمل مع جامعة أكسفورد، على تطوير اللقاحات، بهدف بدء أول إنتاج لها في الخريف، موضحًا أنه بشكل عام، تهدف عملية التسجيل السريع إلى تقديم 300 مليون جرعة من لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا Covid-19 بحلول يناير في الولايات المتحدة.

وقالت شبكة" CNN "الإخبارية، يتسابق العلماء في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاحات لفيروس كورونا Covid-19 ، وهناك أخبار يوميًا تقريبًا حول التطورات الجديدة للقاحات، ففي هذا الأسبوع، تفيد المعلومات التي أدلى بها المسئولين بالولايات المتحدة، أنها تسير على المسار الصحيح للحصول على لقاح بحلول نهاية العام.

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ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، هناك 18 لقاحًا مرشحًا في التقييم السريري على مستوى العالم، قال باحثون في جامعة أكسفورد هذا الأسبوع إنهم قاموا بتلقيح 8000 شخص في المملكة المتحدة، كجزء من المرحلة الثالثة من التجربة، ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام التقدم، والمزيد من العمل الذي يتعين القيام به، لم تبدأ أي لقاحات تجاربها الكبيرة في المرحلة 3 في الولايات المتحدة.

وأضاف أحد الخبراء بالفريق البحثى لتطوير لقاح مودرنا لفيروس كورونا، إن المرحلة الثالثة من تجربة الشركة، ستبدأ على الأرجح نهاية الشهر الجارى، أو بداية أغسطس.

قال الدكتور كارلوس ديل ريو، خبير الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة إيموري وأحد الباحثين عن لقاح مودرنا، لقد حصل المتطوعون الذين تلقوا لقاح "مودرنا "، لفيروس كورونا على نتائج مبكرة إيجابية، حيث قاموا بتطوير أجسام مضادة ضد الفيروس، وفقًا لشركة التكنولوجيا الحيوية، التي دخلت في شراكة مع المعاهد الوطنية للصحة لتطوير اللقاح، موضحا، إنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب في يوليو الجارى

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